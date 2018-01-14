Завтра БАТЭ вернется из отпуска

Пресс-служба борисовского БАТЭ сообщает, что завтра команда возвращается из отпуска.

«15 января „желто-синие“ официально приступят к подготовке к сезону 2018, в котором, не сомневаемся, вновь будут решать самые серьезные задачи.

Новый тренерский штаб во главе с Олегом Дулубом встретится с подопечными на стадионе ФК „Минск“, где и стартует двухнедельный втягивающий сбор. На данном отрезке БАТЭ планирует работать в одноразовом режиме и провести несколько контрольных матчей.

Отметим, что со вторника по четверг наши ребята параллельно пройдут медосмотр в медицинском центре Минского тракторного завода.

На первый турецкий сбор 14-кратные чемпионы Беларуси отправятся 31 января», - говорится в сообщении.