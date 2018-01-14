Кальдерон: «Слух об обмене Роналду на Неймара - глупая попытка прикрыть кризис в „Реале“»

Экс-президент «Реала» Рамон Кальдерон выразил поддержку нападающему «сливочных» Криштиану Роналду и заявил, что слух о желании клуба обменять португальца на лидера ПСЖ Неймара - это лишь попытка отвлечь внимание общественности от печальных результатов клуба на футбольном поле:

«Пущенный слушок о готовящемся обмене Криштиану на Неймара с целью прикрыть кризис и беспокойство среди фанатов - это глупый шаг, он только подорвет гармонию в коллективе. Футбола в этом сезоне будет еще много, потому не очень умно показывать пальцем на игрока, который может вытащить клуб из нынешней ситуации».