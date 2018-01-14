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19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 4:3 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 3.15 3.65 2.3
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20:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 0:0 Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург Фонбет 1.42 4.85 6.6
Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 20 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1:1 Логотип футбольный клуб АнжеАнже Фонбет 1.4 4.75 7.4
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 10.2 5.5 1.28
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Кальдерон: «Слух об обмене Роналду на Неймара - глупая попытка прикрыть кризис в „Реале“»

сегодня, 16:57

Экс-президент «Реала» Рамон Кальдерон выразил поддержку нападающему «сливочных» Криштиану Роналду и заявил, что слух о желании клуба обменять португальца на лидера ПСЖ Неймара - это лишь попытка отвлечь внимание общественности от печальных результатов клуба на футбольном поле: 

«Пущенный слушок о готовящемся обмене Криштиану на Неймара с целью прикрыть кризис и беспокойство среди фанатов - это глупый шаг, он только подорвет гармонию в коллективе. Футбола в этом сезоне будет еще много, потому не очень умно показывать пальцем на игрока, который может вытащить клуб из нынешней ситуации».

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Все комментарии
Agamaga
Agamaga ответил 3 к 1
сегодня в 20:37
Но будет все наоборот.
Mirajj
Mirajj
сегодня в 20:19
До чего дошло..сам великий обладатель всего .стал разменной монетой.хотелось бы его мнения
112910415
112910415
сегодня в 19:48
"...на игрока, который может вытащить клуб из нынешней ситуации".
про кого это? я тут подумал про одного, но он же совсем не забивает!
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 18:49
Неймар покруче будет как игрок!
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 18:33
Я смотрю Неймара с такой силой пиарят,что складывается впечатление что брать его никто нехочет,хотя так и есть никому он ненужен в том числе и ПСЖ который скорее всего желеет об этой покупке...
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:33
В том то и дело, что это не более чем слух! а слухами земля полнится) Вполне вероятно, что со временем Неймар переберется в мадридский Реал и без обмена на Криштиану.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 18:21
Не факт, что Неймар сильней Роналду так что лучше цеплят по осени считать
3 к 1
3 к 1 ответил Байкал-38
сегодня в 17:54
Байкал-38:
О я смотрю ты под Ливерпуля закосил! Своего нет, и ты как .....................................! Ну , ну давай! И запомни ты ничего не можешь поделать, как говорят терпи и если не получается ничего сделать, то получай удовольствие!!!!
    Байкал-38
    Байкал-38 ответил 3 к 1
    сегодня в 17:53
    3 к 1:
    Тебя бы ещё кто поменял.
      3 к 1
      3 к 1 ответил Байкал-38
      сегодня в 17:50
      Байкал-38:
      В любом случае французский ПСЖ ничего не потеряет! Просто поменяет одного, на другого!
      Тебя бы ещё кто поменял.
      3 к 1
      3 к 1
      сегодня в 17:49
      Жду плейофф ЛЧ. Вот будет весело, если Реал пройдёт ПСЖ, а Барселона домой поедет после Челси.
      SHMEL
      SHMEL
      сегодня в 17:31
      Хорошо бы реалу финишировать в десятке,а то совсем плохие стали...
      Байкал-38
      Байкал-38
      сегодня в 17:26
      В любом случае французский ПСЖ ничего не потеряет! Просто поменяет одного, на другого!
      Ruslik1982
      Ruslik1982
      сегодня в 17:14
      а Неймар лидер ПСЖ?
      Gotlib
      Gotlib
      сегодня в 17:13
      Пестик на тычинку...
      волгoдoн
      волгoдoн
      сегодня в 17:10
      Да все поняли.
      Парижским шейхам стареющий 18 без надобности.
      ДАША Д
      ДАША Д
      сегодня в 17:10
      Вряд ли у Реала есть полмиллиарда на Неймара.
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