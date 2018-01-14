Кальдерон: «Слух об обмене Роналду на Неймара - глупая попытка прикрыть кризис в „Реале“»

Экс-президент «Реала» Рамон Кальдерон выразил поддержку нападающему «сливочных» Криштиану Роналду и заявил, что слух о желании клуба обменять португальца на лидера ПСЖ Неймара - это лишь попытка отвлечь внимание общественности от печальных результатов клуба на футбольном поле:
«Пущенный слушок о готовящемся обмене Криштиану на Неймара с целью прикрыть кризис и беспокойство среди фанатов - это глупый шаг, он только подорвет гармонию в коллективе. Футбола в этом сезоне будет еще много, потому не очень умно показывать пальцем на игрока, который может вытащить клуб из нынешней ситуации».
Парижским шейхам стареющий 18 без надобности.
Парижским шейхам стареющий 18 без надобности.