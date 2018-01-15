Плющенко: «ЧМ в России станет лучшим в истории, как и Олимпийские игры в Сочи»

Знаменитый российский фигурист Евгений Плющенко уверен, что Россия проведет чемпионат мира-2018 по высшему разряду:

«Я уверен, что чемпионат мира пройдет в России на самом высоком уровне, что он так же станет лучшим в истории, как и Олимпийские игры в Сочи. Они действительно были лучшими по всем позициям. Я был на четырех Олимпиадах, мне есть с чем сравнивать».

Напомним, что ФИФА планирует внедрить систему видеоповторов VAR на матчах мундиаля в России.