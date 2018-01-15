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Плющенко: «ЧМ в России станет лучшим в истории, как и Олимпийские игры в Сочи»

сегодня, 11:40

Знаменитый российский фигурист Евгений Плющенко уверен, что Россия проведет чемпионат мира-2018 по высшему разряду:

«Я уверен, что чемпионат мира пройдет в России на самом высоком уровне, что он так же станет лучшим в истории, как и Олимпийские игры в Сочи. Они действительно были лучшими по всем позициям. Я был на четырех Олимпиадах, мне есть с чем сравнивать».

Напомним, что ФИФА планирует внедрить систему видеоповторов VAR на матчах мундиаля в России.

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Все комментарии
starche
starche
сегодня в 16:30
Не факт.
loko7
loko7
сегодня в 14:52
Чтобы он стал лучшим по всем позициям, его нужно выиграть сборной России.
denmig
denmig
сегодня в 12:58
лучшей в чьей истории??? всех ЧМ или чисто российской? и причем здесь олимпиады и ЧМ!? - совсем разные вещи! вот не совал бы свой длинный нос куда не следует! сравниватель нашелся!
борька
борька
сегодня в 12:44
Лучшие из лучших по
1.денежные затраты
2. Распиловка
3. И первые во всем!
старина
старина ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:43
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
ГЛАВНОЕ ЧТОБ БАНАНОВ ХВАТИЛО И ШОКОЛАДКИ НЕ РАСТАЯЛИ НА СОЧИНСКИХ ПОЛЯХ ! ГЫ-ГЫ
На твой век хватит,еще и чурчхелой добьют
kastites
kastites
сегодня в 12:37
Этот балерун откуда знает
AshleyRose
AshleyRose
сегодня в 12:30
И Евровидение было лучшим, и Олимпиада в Сочи. Все в Россиюшке будет лучшим, ведь бабла народного влили немерено, а украли еще больше.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:27
В части финансовых затрат действительно будем самыми лучшими.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:04
ГЛАВНОЕ ЧТОБ БАНАНОВ ХВАТИЛО И ШОКОЛАДКИ НЕ РАСТАЯЛИ НА СОЧИНСКИХ ПОЛЯХ !

ГЫ-ГЫ
LOpp
LOpp
сегодня в 11:52
главное чтоб мельдония хватило
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