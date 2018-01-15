Чорлука: «Никогда прежде я не ждал сборов так, как сейчас»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука дал первое интервью пресс-службе москвичей после своей тяжелой травмы ахилла, которую он получил еще в апреле. Теперь же хорват восстановился.

«Я снова в команде, работаю наравне со всеми. Очень этому рад. Этот сбор - самый долгожданный. Никогда прежде я не ждал сборов так, как сейчас.

Я мог полноценно присоединиться еще в декабре, это правда, но тренерский штаб решил не рисковать. Да и команда не давала поводов срочно вводить меня в игру. Ребята справлялись.

Что касается повреждения, то я понял, что травма очень серьезная после столкновения. Дотронулся до ноги. Ахилла просто... не было. Врачи подтвердили: разрыв ахиллова сухожилия. Сперва испытал шок. Но достаточно быстро собрался и понял, что надо отдать все силы на лечение».