Отмененный матч «Эшторил» - «Порту» будет сыгран 21 февраля

Матч 18-го тура чемпионата Португалии между «Эшторилом» и «Порту», который был остановлен из-за угрозы разрушения трибун, будет переигран 21 февраля.
Ранее «Порту» опубликовал фото трещин в стадионе «Эшторила», из-за которых был прерван матч.
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Матч 18-го тура чемпионата Португалии между «Эшторилом» и «Порту», который был остановлен из-за угрозы разрушения трибун, будет переигран 21 февраля.
Ранее «Порту» опубликовал фото трещин в стадионе «Эшторила», из-за которых был прерван матч.