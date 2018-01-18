«Зенит» по прибыльности обошел «Реал», «Барселону», МЮ и другие клубы

УЕФА опубликовал масштабный отчет о финансовой деятельности европейских клубов в 2016 году. На первом месте оказался «Зенит», который получил 77 млн евро чистой прибыли. Столь высокую позицию петербуржцам обеспечила продажа Халка, Акселя Витселя и Эсекьеля Гарая в течение двух трансферных окон. Общая стоимость трансферов оценивается в 100 млн евро.
На 17 месте в рейтинге расположился московский ЦСКА. В плюс «армейцы» вышли за счет продажи Ахмеда Мусы в «Лестер». Ходят слухи, что нигериец может вернуться.
|Клуб
|Прибыль
|1
|«Зенит»
|€ 77 млн
|2
|«Тоттенхэм»
|€ 44 млн
|3
|«Манчестер Юнайтед»
|€ 34 млн
|4
|«Бавария»
|€ 33 млн
|5
|«Реал»
|€ 30 млн
|6
|«Боруссия» Д
|€ 29 млн
|7
|«Шальке»
|€ 29 млн
|8
|«Лестер»
|€ 29 млн
|9
|«Барселона»
|€ 29 млн
|10
|«Боруссия» М
|€ 27 млн
|11
|«Динамо» Киев
|€ 23 млн
|17
|ЦСКА
|€ 17 млн