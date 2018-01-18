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«Зенит» по прибыльности обошел «Реал», «Барселону», МЮ и другие клубы

сегодня, 00:02

УЕФА опубликовал масштабный отчет о финансовой деятельности европейских клубов в 2016 году. На первом месте оказался «Зенит», который получил 77 млн евро чистой прибыли. Столь высокую позицию петербуржцам обеспечила продажа Халка, Акселя Витселя и Эсекьеля Гарая в течение двух трансферных окон. Общая стоимость трансферов оценивается в 100 млн евро.

На 17 месте в рейтинге расположился московский ЦСКА. В плюс «армейцы» вышли за счет продажи Ахмеда Мусы в «Лестер». Ходят слухи, что нигериец может вернуться.

  Клуб Прибыль
1 «Зенит» € 77 млн
2 «Тоттенхэм» € 44 млн
3 «Манчестер Юнайтед» € 34 млн
4 «Бавария» € 33 млн
5 «Реал» € 30 млн
6 «Боруссия» Д € 29 млн
7 «Шальке» € 29 млн
8 «Лестер» € 29 млн
9 «Барселона» € 29 млн
10 «Боруссия» М € 27 млн
11 «Динамо» Киев € 23 млн
17 ЦСКА € 17 млн

 

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Все комментарии
Игорь Копытько
Игорь Копытько
сегодня в 09:04
бредятина полная , а питерские в это верят хотя и там люди с кашей в голове все понимают и хотябы молчат
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 08:44
Ну так у вечного полуфиналиста ЛЧ по-другому и быть не могло
Коля58
Коля58 ответил Тага Дага
сегодня в 08:41
Тага Дага:
А зарплату Халка Витселя Гарая посчитали...если считать то получается,что зенит заплатил им около 40 лямов....
Не бойтесь там все считают! Это не единственная статья прибыли у Зенита! ))
RussianHorse
RussianHorse ответил Казанский
сегодня в 08:24
Казанский:
Да нормальный Писерман пацан)))Если вас,спартачей и задевает баней,но к Рубину у него претензий мало)))
У тебя тоже к Рубину ничего нету 😂
Parovoznic
Parovoznic
сегодня в 08:22
На первом месте оказался «Зенит», который получил 77 млн евро чистой прибыли. Столь высокую позицию петербуржцам обеспечила продажа Халка, Акселя Витселя и Эсекьеля Гарая в течение двух трансферных окон.
- - - - - - - - - - - - -
Чёта я не пойму: а затраты на покупку этих ногомячистов в УЕФА не считали??? Или Зенит этих троих в лотерею выиграл?

Счетоводы, ёпта...
brooks
brooks
сегодня в 08:11
Ленинград, поздравляю вас с прорывом кольца! Отбросим фанатские пристрастия. Это наша общая боль!
WAARLOT
WAARLOT
сегодня в 08:02
это чистая правда
Казанский
Казанский ответил NoKerzhNoParty
сегодня в 07:57
NoKerzhNoParty:
Чистая логика спартачей Халк был куплен за 40 млн евро - продан за 56 млн евро Гарай был куплен за 6 млн евро - продан за 20 млн евро Витсель был куплен за 40 млн - продан за 21 млн евро (ну тут облажались) Итог: 3 игрока купили за 86 млн евро - продали за 97 млн евро Посчитать разницу думаю сможешь
Даже стесняюсь спросить в каком году это было...Но Степка мне напомнит,как главный СБГ-фан и мой закадычный друг...)))
eaguar
eaguar
сегодня в 07:47
сказки какие то
VIPded
VIPded
сегодня в 07:45
Ржака, а не новость. )))
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 07:38
А зарплату Халка Витселя Гарая посчитали...если считать то получается,что зенит заплатил им около 40 лямов....
112910415
112910415
сегодня в 07:23
а главное - всё чисто и прозрачно
Klasse
Klasse ответил NoKerzhNoParty
сегодня в 07:20
NoKerzhNoParty:
Чистая логика спартачей Халк был куплен за 40 млн евро - продан за 56 млн евро Гарай был куплен за 6 млн евро - продан за 20 млн евро Витсель был куплен за 40 млн - продан за 21 млн евро (ну тут облажались) Итог: 3 игрока купили за 86 млн евро - продали за 97 млн евро Посчитать разницу думаю сможешь
пххпазапхзхапхахзпазхапзххпаз дадада))) а навасельцев был куплен за 8 миллионов рублей)))) ахахха)) да на этих трансферах отмыли больше чем на боклан орене)))
lotsman
lotsman
сегодня в 07:18
Заверещали завистники. )))
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Miaf
сегодня в 07:03
Miaf:
Продали хулька и гарая дешевле чем купили и теперь стали миллионерами, гениально)
Чистая логика спартачей
Халк был куплен за 40 млн евро - продан за 56 млн евро
Гарай был куплен за 6 млн евро - продан за 20 млн евро
Витсель был куплен за 40 млн - продан за 21 млн евро (ну тут облажались)
Итог: 3 игрока купили за 86 млн евро - продали за 97 млн евро

Посчитать разницу думаю сможешь
mat73
mat73
сегодня в 06:44
Если б не табличка, еще бы дописали: "...Реал, Барселону, МЮ, и другие вместе взятые!"
Самый популярный клуб в Европе, что вы хотите, не хухры-мухры))))
Goal2
Goal2
сегодня в 06:41
как стыдно за такой обман как будто сам кого то на...л ахахахахаха
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 06:38
Я поверю во что угодно, но только не в это.))))
Ver
Ver
сегодня в 05:21
Ну Зенит...понятно, а вот ЦСКА с Мусой, это как "возвращение блудного попугая", продали - вернулся...можно и еще пару раз повторить...Если конечно не сплетни о возвращении...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 05:11
    Sadjon
    Sadjon
    сегодня в 05:11
    Молодцы
    Miaf
    Miaf
    сегодня в 03:59
    Продали хулька и гарая дешевле чем купили и теперь стали миллионерами, гениально)
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 03:58
    Тарифы на газ для населения скинь и бюджет будет меньше...
    Goal2
    Goal2
    сегодня в 03:34
    новость для толчка чтобы потом ею подтереться ахахахаха
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 02:51
    О чистой прибыли "Зенита" противно даже слушать.
    Football Club des Girondins de Bordeaux
    Football Club des Girondins de Bordeaux
    сегодня в 02:50
    смешно даже как то
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 02:13
    Знаем мы, как и вся Россия, как именно Газпром обеспечивает "прибыльность Зенита". Мы каждый месяц платим за счета.
    Казанский
    Казанский ответил AntiherQ1488
    сегодня в 02:10
    AntiherQ1488:
    Там все проблемы к бане, Глушакову и гомосексуализму))
    Ну а что поделать?Что у человека на уме:гомосексуализм и то и на языке..Его не оскорблять,ему бы деньги или на лечение или на операцию по перемене пола собрать...А вы смеетесь над ним(((Как свиньи какие то...
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    сегодня в 02:09
    Если Зенит продаст свой стадион,то с первой строчки по прибыли не сойдут ещё лет 300.
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Казанский
    сегодня в 02:06
    Казанский:
    Да нормальный Писерман пацан)))Если вас,спартачей и задевает баней,но к Рубину у него претензий мало)))
    Там все проблемы к бане, Глушакову и гомосексуализму))
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