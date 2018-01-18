«Зенит» по прибыльности обошел «Реал», «Барселону», МЮ и другие клубы

УЕФА опубликовал масштабный отчет о финансовой деятельности европейских клубов в 2016 году. На первом месте оказался «Зенит», который получил 77 млн евро чистой прибыли. Столь высокую позицию петербуржцам обеспечила продажа Халка, Акселя Витселя и Эсекьеля Гарая в течение двух трансферных окон. Общая стоимость трансферов оценивается в 100 млн евро.

На 17 месте в рейтинге расположился московский ЦСКА. В плюс «армейцы» вышли за счет продажи Ахмеда Мусы в «Лестер». Ходят слухи, что нигериец может вернуться.