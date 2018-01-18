Давид Вилья: «Был бы счастлив попасть в заявку сборной Испании на ЧМ»

36-летний нападающий «Нью-Йорк Сити» Давид Вилья надеется попасть в окончательный состав сборной Испании для участия в финальной части ЧМ-2018:

«Знаю, что, Лопетеги (Прим. – главный тренер сборной Испании) следит за моими выступлениями, и что я вхожу в список кандидатов на попадание в команду на ЧМ-2018. В конце концов, именно тренер решает, кто из игроков лучший, и я был бы счастлив оказаться частью команды. Для этого буду стараться хорошо выступать и тренироваться на самом высоком уровне, буду выжимать из себя максимум».

В сезоне-2017 Вилья отличился 24 голами и 5 голевыми передачами в 33 матчах лиги МЛС.