Влахович может перейти в «Фенербахче»

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вчера, 16:07

«Фенербахче» планирует заплатить 40 миллионов евро за форварда «Ювентуса» .

Для этого клуб под руководством собирается продать за 30 миллионов евро в команду из Саудовской Аравии. Дополнительные 10 миллионов будут покрыты либо из бюджета клуба, либо через спонсорские соглашения.

Контракт Влаховича действителен до июня 2026 года, и ранее сообщалось, что футболист может не продлить соглашение с итальянским клубом.