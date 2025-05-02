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Влахович может перейти в «Фенербахче»

вчера, 16:07

«Фенербахче» планирует заплатить 40 миллионов евро за форварда «Ювентуса» Душана Влаховича.

Для этого клуб под руководством Жозе Моуриньо собирается продать Юссефа Эн-Несери за 30 миллионов евро в команду из Саудовской Аравии. Дополнительные 10 миллионов будут покрыты либо из бюджета клуба, либо через спонсорские соглашения.

Контракт Влаховича действителен до июня 2026 года, и ранее сообщалось, что футболист может не продлить соглашение с итальянским клубом.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:39
Откуда у турок сейчас такие деньги на футбол? Он же ведь еще более убыточен чем РПЛ шас,с таким курсом валюты и таким количеством пенсов на жирных контрактах они ничего не отбивают, кто это все спонсирует
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:28
В Юве он оказался ,что не потянул .
shlomo
shlomo
вчера в 17:54
Ну Маур просто так ничего не делает.... что то чертяка знает.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:56
неужель Моуриньо уверен, что серб усилить его команду? ))
Юве, конечно, с радостью продадут туркам за 40 млн.
или Душан доработает контракт и уйдет фри агентом.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:37
На повышение парень пойдёт к Особенному)))
k9vckhwve957
k9vckhwve957
вчера в 16:16
Как раз уровень Влаховича
Гость
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