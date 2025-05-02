Влахович может перейти в «Фенербахче»

«Фенербахче» планирует заплатить 40 миллионов евро за форварда «Ювентуса» Душана Влаховича.
Для этого клуб под руководством Жозе Моуриньо собирается продать Юссефа Эн-Несери за 30 миллионов евро в команду из Саудовской Аравии. Дополнительные 10 миллионов будут покрыты либо из бюджета клуба, либо через спонсорские соглашения.
Контракт Влаховича действителен до июня 2026 года, и ранее сообщалось, что футболист может не продлить соглашение с итальянским клубом.
Юве, конечно, с радостью продадут туркам за 40 млн.
или Душан доработает контракт и уйдет фри агентом.
Юве, конечно, с радостью продадут туркам за 40 млн.
или Душан доработает контракт и уйдет фри агентом.