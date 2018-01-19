Педро Роша: «Я играю в одной из сильнейших европейских команд»

Нападающий «Спартака» Педро Роша сообщил, что он готов показать болельщикам «красно-белых» свой истинный уровень игры.

«В общем и целом я уже адаптировался в России. С каждым днем я больше и больше вкатывался в командный режим и сейчас могу работать в полную силу, чтобы приносить максимальную пользу команде.

На данный момент я уже могу оценить свой переход в „Спартак“ как полезный опыт. Я играю в одной из сильнейших европейских команд и сейчас, после адаптации, я смогу показать свой уровень игры, чтобы запомниться болельщикам нашего клуба и показать, за что меня пригласили».

Роша перешел в «Спартак» в августе, однако с тех пор смог отличиться лишь раз в 10 матчах во всех соревнованиях.