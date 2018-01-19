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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Педро Роша: «Я играю в одной из сильнейших европейских команд»

сегодня, 09:55

Нападающий «Спартака» Педро Роша сообщил, что он готов показать болельщикам «красно-белых» свой истинный уровень игры.

«В общем и целом я уже адаптировался в России. С каждым днем я больше и больше вкатывался в командный режим и сейчас могу работать в полную силу, чтобы приносить максимальную пользу команде.

На данный момент я уже могу оценить свой переход в „Спартак“ как полезный опыт. Я играю в одной из сильнейших европейских команд и сейчас, после адаптации, я смогу показать свой уровень игры, чтобы запомниться болельщикам нашего клуба и показать, за что меня пригласили».

Роша перешел в «Спартак» в августе, однако с тех пор смог отличиться лишь раз в 10 матчах во всех соревнованиях.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
сегодня в 19:47
Чем их там в тарасовке кормят ?)
Josep Guardiola98
Josep Guardiola98
сегодня в 15:54
    КАМЮ
    КАМЮ
    сегодня в 15:42
    В Мариборе, прочитав это вью, очень озадачились: толи Роша врёт, толи их "Марибор" - теперь тоже "одна из сильнейших европейских команд"
    piercman
    piercman
    сегодня в 15:41
    свинорылые дружно делают вид, что этой новости на соккере нет 😄
    КАМЮ
    КАМЮ ответил spartach n1
    сегодня в 15:38
    spartach n1:
    Кому то глупые шуточки,а кому роль прапорщика возомнившего себя интеллигентом феноменально удаётся ))
    Стоит признать - кому-то даже глупые шутки не удаются.
    Может не стОит и начинать?
    killerman77
    killerman77
    сегодня в 15:32
    это у парня после визита на энфилд такой заскок или он от рождения таков ?!
    spartach n1
    spartach n1 ответил КАМЮ
    сегодня в 14:20
    КАМЮ:
    А у тебя получается фейерить. Только вот до ваших шутников-футболёров, не дотягиваешь. Учись смешить в К(лубе) В(еликих) и Н(народных)
    Кому то глупые шуточки,а кому роль прапорщика возомнившего себя интеллигентом феноменально удаётся ))
    dudka 98
    dudka 98
    сегодня в 13:58
    он себя в ФИФЕ18 создал что ли? и теперь играет? красава
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 13:50
      КАМЮ
      КАМЮ ответил spartach n1
      сегодня в 13:48
      spartach n1:
      Престарелым коням ясное дело не до смеха ))
      А у тебя получается фейерить.
      Только вот до ваших шутников-футболёров, не дотягиваешь.
      Учись смешить в К(лубе) В(еликих) и Н(народных)
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
      сегодня в 13:37
      Клубный рейтинг УЕФА: 7 на 112 позиции.
      Почему игрокам 7 закрыт доступ к официальному сайту УЕФА?
      Беланов
      Беланов
      сегодня в 13:36
      Да, в одной из сильнейших - проверено на Энфилде )))
      cska.78
      cska.78
      сегодня в 13:07
      Насмешил Педроша :)
      Узб@гоеный
      Узб@гоеный
      сегодня в 12:59
      А в какой сотне рейтинга УЕФА эта "сильнейшая" европейская команда?
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      сегодня в 12:57
      Тут два лекарства.......
      Или всё же показать парню карту Европы.....
      Или показать рейтинг УЕФА.....

      Хотя от того что он "играет за сильнейший клуб Европы никому ни горячо ни холодно" ))))
      Великолепный
      Великолепный
      сегодня в 12:55
      Педро Роша: «Я играю в одной из сильнейших европейских команд»

      Клубный рейтинг УЕФА:

      УЕФА по итогам групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы обновил клубный рейтинг. На первом месте рейтинга находится мадридский «Реал», на втором - каталонская «Барселона». Тройку лидеров замкнула мюнхенская «Бавария».

      Лучшей российской командой является питерский «Зенит», расположившийся в рейтинге на 17-м месте. Далее идут ЦСКА (36-е место в рейтинге), «Краснодар» (61), «Локомотив» (75), «Рубин» (83), московское «Динамо» (84), «Ростов» (108),

      московский «Спартак» (112),
      ПалкоВводецъ
      ПалкоВводецъ
      сегодня в 12:52
      Смешные фантасты в Спартаке. То Зе за 20 продают, то Спартак сильнейший в (Внимание) в ЕВРОПЕ!!!!!
      Великолепный
      Великолепный
      сегодня в 12:50
      Педро Роша: «Я играю в одной из сильнейших европейских команд»

      24.11.93. «Монако» – «спартак» – 4:1
      16.03.94. «Барселона» – «спартак» – 5:1
      07.12.94. «Пари Сен-Жермен» – «спартак» 4:1
      16.10.96. «Гамбург» – «спартак» – 3:0
      03.11.99. «Спарта» – «спартак» – 5:2
      05.12.00. «Лион» – «спартак» – 3:0
      21.02.01. «спартак» – «Бавария» – 0:3
      17.10.01. «Бавария» – «спартак» – 5:1
      10.10.01 Спарта - спартак - 2:0
      25.09.02. «спартак» – «Валенсия» – 0:3
      02.10.02. «Ливерпуль» – «спартак» – 5:0
      12.11.02. «Валенсия» – «спартак» – 3:0
      26.02.04. «спартак» – «Мальорка» – 0:3
      12.09.06. «Бавария» – «спартак» – 4:0
      13.02.08. «Марсель» – «спартак» – 3:0
      13.08.08. «спартак» – «Динамо» Киев – 1:4.
      27.08.08. «Динамо» Киев – «спартак» – 4:1.
      03.11.10. «Челси» – «спартак» – 4:1
      23.11.10. «спартак» – «Марсель» – 0:3
      07.04.11. «Порту» – «спартак» – 5:1
      14.04.11. «спартак» – «Порту» 2:5
      Кубок УЕФА-1971/72 «спартак» - «Витория» 0:4
      Кубок УЕФА-1986/1987«спартак» - «Тироль» (Австрия) 0:2
      Кубок УЕФА-1991/92«спартак» - АЕК (Греция) 1:2
      Лига Европы-2011/2012«cпартак» - «Легия» (Польша) 2:3
      Лига чемпионов-1997/1998«cпартак» - «Кошице» - 1:2
      Лига Европы «cпартак» - «Санкт-Галлен» – 2:4
      Лига Европы спартак - АЕК ( Кипр) 0:1
      Лига Чемпионов Ливерпуль - спартак 7:0
      Великолепный
      Великолепный
      сегодня в 12:47
      Педро Роша: «Я играю в одной из сильнейших европейских команд»

      спартак
      сезон 2017/18
      проиграл Ливерпулю с антирекордом 0:7
      сезон 2016/17
      не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
      сезон 2013/14
      не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
      сезон 2012/13
      занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
      сезон 2011/12
      не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
      сезон 2010/11
      уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
      сезон 2008/09
      не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
      сезон 2007/08
      не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
      сезон 2006/07
      вылетел от Сельты в кубке УЕФА
      сезон 2003/04
      Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
      сезон 2002/03
      Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      сегодня в 12:40
      Вот, молодец, хорошо сказал.
      Теперь свои слова нужно лишь подтвердить качественной игрой.
      НИКИТА ТАРАСОВ
      НИКИТА ТАРАСОВ
      сегодня в 12:12
      Сильнейшая команда Европы - 0:7 ЭТО СИЛЬНО !!!!!!!!
      Литейный 4
      Литейный 4
      сегодня в 12:09
      Хех! Команда Педров и негров! :)))
      Литейный 4
      Литейный 4
      сегодня в 12:08
      Видела Европа этих "сильнейших" в Ливерпуле, что животы надрывались от смеха!
      Alex-96
      Alex-96
      сегодня в 12:08
      Педроша забыл сказать что за спартак с детства болеет как и вся его семья, сейчас мечта исполнилась, он в спартаке и очень счастлив.
      Colonist
      Colonist ответил Чикомас
      сегодня в 12:02
      Чикомас:
      ....в одной из сильнейших европейских (?????) команд ? Ну да ..Кубок Соли-это как пять выигрышей Лиги Чемпионов..
      Кони кубок Соли не смогли взять! :)))
      dima090887
      dima090887 ответил 77rust77
      сегодня в 11:55
      77rust77:
      Киньте ссылку на старый сайт плиз
      https://www.soccer0010.com/?new_design=0
      Василий Иванов 1
      Василий Иванов 1
      сегодня в 11:53
      Педро Роша: "Я играю в одной из сильнейших европейских команд... в Fifa 2018 на приставке"
      Red_team
      Red_team ответил 77rust77
      сегодня в 11:42
      77rust77:
      Киньте ссылку на старый сайт плиз
      https://www.soccer0010.com/?new_design=0
      Александр Уваров
      Александр Уваров
      сегодня в 11:40
      Педро Роша сообщил, что он готов показать болельщикам «красно-белых» свой истинный уровень игры-за мячиками бегать в офсайд! продавать его надо срочно!
      Red_team
      Red_team
      сегодня в 11:40
      Срочно нужно проверить его на допинг, он явно употребляет запрещенные препараты
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