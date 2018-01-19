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Черчесов: «Джикия справится и вернется еще сильнее»

сегодня, 11:15

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал защитника «Спартака» и национальной команды Георгия Джикию, получившего накануне тяжелую травму колена.

«Буквально несколько минут назад я говорил с Джикией, от всего коллектива сборной России и РФС выразил ему слова поддержки. Через такие непростые моменты в карьере прошли очень многие игроки, в том числе и действующие футболисты сборной. Последние примеры – Тарасов и Зобнин. Убежден, что Джикия справится с этой травмой, вернется в строй и станет еще сильнее – и как игрок, и как личность.

Мне кажется, что сейчас не стоит зацикливаться на том, сыграет ли Георгий на чемпионате мира в России. Прежде всего, ему необходимо сконцентрироваться на предстоящей операции, лечении и восстановлении. Будем ждать его возвращения в строй».

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Все комментарии
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
сегодня в 15:48
серьёзная потеря,здоровья,побыстрей пусть восстанавливается
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 14:18
Здоровья , Георгию!!!
greck
greck ответил The_BESTolo4b
сегодня в 12:25
The_BESTolo4b:
Лучше бы черчес порвал себе язык
    The_BESTolo4b
    The_BESTolo4b
    сегодня в 12:15
    Лучше бы черчес порвал себе язык
    Палыч82
    Палыч82
    сегодня в 12:11
    Главное выздороветь нормально, ЧМ можно и пропустить, а то всю карьеру Георгию придется мучаться с рецедивами. А тренерский штаб Спартака, конечно, в чем то косякнул, раз такое вышло (надеюсь, что это не афера, чтоб из истории про "шоколадки" выплыть)
    Kerri
    Kerri
    сегодня в 11:52
    Георгию удачи и скорейшего выздоровления!
    шацк
    шацк
    сегодня в 11:44
    Жаль - потеряли основного защитника. А это и так самая слабая линия в сборной...
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 11:42
    ПОЙДЁТ В АНЖИ К ПАРШИВЛЮКУ !
    ГЫ-ГЫ
    PITER_1
    PITER_1
    сегодня в 11:24
    красавчег))) за то усатый теперь знает как отмазаться когда обделается на ЧМ
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 11:23
    Какая то травмоподверженная защита у Спартака.
    LAISMEN
    LAISMEN
    сегодня в 11:19
    Здоровья и оптимизма Георгию
    cevin cigan
    cevin cigan
    сегодня в 11:18
    Вот же....Жорику здоровья!
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