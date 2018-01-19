Черчесов: «Джикия справится и вернется еще сильнее»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал защитника «Спартака» и национальной команды Георгия Джикию, получившего накануне тяжелую травму колена.

«Буквально несколько минут назад я говорил с Джикией, от всего коллектива сборной России и РФС выразил ему слова поддержки. Через такие непростые моменты в карьере прошли очень многие игроки, в том числе и действующие футболисты сборной. Последние примеры – Тарасов и Зобнин. Убежден, что Джикия справится с этой травмой, вернется в строй и станет еще сильнее – и как игрок, и как личность.

Мне кажется, что сейчас не стоит зацикливаться на том, сыграет ли Георгий на чемпионате мира в России. Прежде всего, ему необходимо сконцентрироваться на предстоящей операции, лечении и восстановлении. Будем ждать его возвращения в строй».