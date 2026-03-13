Моратти об игре «Интера» в последних матчах: «Полная лажа»

1773425138

вчера, 21:05

Бывший президент «Интера» выразил недовольство игрой команды в недавнем дерби против «Милана», где «нерадзурри» уступили со счетом 0:1.

«На „Сан-Сиро“ я не увидел огня и желания. Это недопустимо, особенно в дерби! Но проблемы были очевидны еще раньше в матче с „Комо“ (кубковый матч завершился 0:0 — прим.). Последние 10 минут в Кубке Италии были отвратительными — пасы назад, никакой борьбы за победу. Именно так и была выработана та пассивность, которую мы наблюдали в матче с „Миланом“. Футбол заставляет платить за некоторые вещи. „Интер“ сыграл вяло в дерби, после того как сознательно поступил так же в матче с „Комо“. Полная лажа», — заявил Моратти в интервью La Gazzetta dello Sport.

Несмотря на поражение от «Милана», «Интер» продолжает уверенно лидировать в Серии А с отрывом в 7 очков от «россонери».