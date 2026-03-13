Моратти об игре «Интера» в последних матчах: «Полная лажа»

вчера, 21:05
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти выразил недовольство игрой команды в недавнем дерби против «Милана», где «нерадзурри» уступили со счетом 0:1.

«На „Сан-Сиро“ я не увидел огня и желания. Это недопустимо, особенно в дерби! Но проблемы были очевидны еще раньше в матче с „Комо“ (кубковый матч завершился 0:0 — прим.). Последние 10 минут в Кубке Италии были отвратительными — пасы назад, никакой борьбы за победу. Именно так и была выработана та пассивность, которую мы наблюдали в матче с „Миланом“. Футбол заставляет платить за некоторые вещи. „Интер“ сыграл вяло в дерби, после того как сознательно поступил так же в матче с „Комо“. Полная лажа», — заявил Моратти в интервью La Gazzetta dello Sport.

Несмотря на поражение от «Милана», «Интер» продолжает уверенно лидировать в Серии А с отрывом в 7 очков от «россонери».

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:05
А ведь он правду сказал... Чего только стоят матчи Лиги чемпионов.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 21:53
Румынский физрук Киву вообще ни о чём
112910415
112910415
вчера в 21:17
истину ведь говорит !
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
вчера в 21:12
Мнение БЫВШЕГО всегда зловеще-авторитарное, до лампочки что команда явный лидер…
