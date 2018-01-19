Капелло: «Я болею за сборную России»

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло оценил перспективы команды на ЧМ-2018, а также признался, что по-прежнему болеет за подопечных Станислава Черчесова.

«Группа для России не очень сложная, её можно выигрывать. А после будет очень сложно, но иногда играть дома - это совсем другое. Ты можешь сделать что-то действительно большое и важное. Я желаю этого России, игрокам и всем россиянам!

Я болею за Россию, потому что это было очень хорошее время, и я сделал действительно что-то хорошее. Знаю очень много футболистов национальной команды. Выделять никого не буду, мне нравятся все игроки».

Россия в своей группе сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.