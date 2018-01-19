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Капелло: «Я болею за сборную России»

сегодня, 11:25

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло оценил перспективы команды на ЧМ-2018, а также признался, что по-прежнему болеет за подопечных Станислава Черчесова.

«Группа для России не очень сложная, её можно выигрывать. А после будет очень сложно, но иногда играть дома - это совсем другое. Ты можешь сделать что-то действительно большое и важное. Я желаю этого России, игрокам и всем россиянам!

Я болею за Россию, потому что это было очень хорошее время, и я сделал действительно что-то хорошее. Знаю очень много футболистов национальной команды. Выделять никого не буду, мне нравятся все игроки».

Россия в своей группе сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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Все комментарии
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 18:49
Это отголоски любви за деньги.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 17:18
Походу очень смачно тебе забашляли
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:42
Напомнил о себе)))

За такие бабосы которые он отжал просто обязан сделать тату: "Мну достояние России"))
старина
старина
сегодня в 15:13
Я зарабатываю в разы меньше тебя,капелла и все равно болею за Россию.Во блин,парадокс!
КЭТиК
КЭТиК ответил Faustello
сегодня в 13:29
Faustello:
У Капелло столько бабок накипелло за счёт нашей сборной что теперь и правнуки его будут болеть за наших )))
Зато научил РФС правильно контракты составлять.
hfcrfn
hfcrfn
сегодня в 13:07
Болей не болей назад не вернешься!
борька
борька
сегодня в 13:06
Рады за тебя товарищ Капелло!Россия Шемпион!
Дядяслава
Дядяслава ответил Caniggia
сегодня в 13:06
Caniggia:
Болела грёбаный! Сначала опустил сборную ниже плинтуса, развёл недоумка Мудко на баблище, а теперь он с ухмылочкой болеет за Россию и россиян. Лицемер - макаронник!
что значит он развел. при капелыче и играли и костяк новый он собрал. а если мутко не мамонт и не вымрет, так это не проблемы дона фабио
Дядяслава
Дядяслава
сегодня в 13:04
куча бабла в мешках, это было очень хорошее время.
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 12:59
с такими отступными и Хиллари за Россию будет топить))
Ищущий и Понимающий
Ищущий и Понимающий
сегодня в 12:54
Как же не болеть когда тебя сделали очень богатым?!
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 12:53
Ф.Капелло" "Я болею и кумарю по бабосам России!!!!!"
galem72
galem72
сегодня в 12:34
Отступные он до сих считает, а не за сборную болеет! ))
Faustello
Faustello
сегодня в 12:23
У Капелло столько бабок накипелло за счёт нашей сборной что теперь и правнуки его будут болеть за наших )))
Палыч82
Палыч82
сегодня в 12:07
Группа с Алжиром и Кореей тоже не шибко тяжелой считалась, дон Фабио
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:02
Болела грёбаный! Сначала опустил сборную ниже плинтуса, развёл недоумка Мудко на баблище, а теперь он с ухмылочкой болеет за Россию и россиян. Лицемер - макаронник!
Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 11:53
обанкротил РФС, теперь типо за сборную болеет, клоун очкастый
Tott_Hot
Tott_Hot
сегодня в 11:51
А б тоже болел за сборную страны и молился за нее денно и нощно, если бы мне выплатили такую сумму отступных
шацк
шацк
сегодня в 11:46
Это понятно Италия то мимо мира пролетела.
На счет игроков явно лукавит - видимо просто никого не знает.
Зиниту нужен каждый
Зиниту нужен каждый
сегодня в 11:41
Ахаха, он когда тренировал не болел, а теперь болеет, ну да, ну да.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 11:39
Если бы каждый итальянец хапнул денег в России как Капелло, то с учетом непопадания их сборной на ЧМ. за нас бы болела вся Италия, и даже на матчи прилетели бы за свой счет.
Alex-96
Alex-96
сегодня в 11:35
Еще не все выплатили, раз еще болеет?
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 11:32
Капелян!!!!!
memphis
memphis
сегодня в 11:28
Карелло: "Я получил много бабла от России. Теперь я их фанат!"
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