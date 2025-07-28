«Палмейрас» пытается договориться с «Зенитом» по поводу трансфера Вендела

Полузащитник «Зенита» Вендел интересен «Палмейрасу».
По информации источника, бразильский клуб надеется сбить цену на 27-летнего футболиста до 17 млн евро, вместо запрашиваемых «Зенитом» 20 млн евро. Сообщается, что в «Палмейрасе» знают о желании игрока перебраться в Бразилию, поэтому ждут снижения стоимости.
Несмотря на слухи о продаже, «Зенит» включил Вендела в заявку на сезон Российской Премьер-Лиги.
Там недалеко....за старательного Мангаша всего 300 тыщ дают....и то норм...
А тут цельных 17 млн за игрока который тупо играть не хочет.....
Там недалеко....за старательного Мангаша всего 300 тыщ дают....и то норм...
А тут цельных 17 млн за игрока который тупо играть не хочет.....