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«Палмейрас» пытается договориться с «Зенитом» по поводу трансфера Вендела

вчера, 12:54

Полузащитник «Зенита» Вендел интересен «Палмейрасу».

По информации источника, бразильский клуб надеется сбить цену на 27-летнего футболиста до 17 млн евро, вместо запрашиваемых «Зенитом» 20 млн евро. Сообщается, что в «Палмейрасе» знают о желании игрока перебраться в Бразилию, поэтому ждут снижения стоимости.

Несмотря на слухи о продаже, «Зенит» включил Вендела в заявку на сезон Российской Премьер-Лиги.

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Все комментарии
nikolah
nikolah
вчера в 19:24
за 17 млн вполне себе неплохо
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:01, ред.
Надо отдавать....
Там недалеко....за старательного Мангаша всего 300 тыщ дают....и то норм...
А тут цельных 17 млн за игрока который тупо играть не хочет.....
lotsman
lotsman
вчера в 15:59
Да продавать его надо. Всё равно он в Зените играть не будет. Зачем зря ему зарплату платить.
kye59u493dbh
kye59u493dbh
вчера в 14:15
Пусть деньги собирают,потом пытаются
Шуня771
Шуня771
вчера в 13:08
Намечается саботаж)
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:06
Вот это правильно!Люди сотни млн за себя выплачивают))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:04
А что, желание игрока должно привести к снижению стоимости? Интересная логика. Может, тогда он доплатит сам эти 3 лимона? Его же интерес! Да и самому Палмейрасу нужен игрок, раз торговаться начали...
Гость
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