«Палмейрас» пытается договориться с «Зенитом» по поводу трансфера Вендела

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вчера, 12:54

Полузащитник «Зенита» интересен «Палмейрасу».

По информации источника, бразильский клуб надеется сбить цену на 27-летнего футболиста до 17 млн евро, вместо запрашиваемых «Зенитом» 20 млн евро. Сообщается, что в «Палмейрасе» знают о желании игрока перебраться в Бразилию, поэтому ждут снижения стоимости.

Несмотря на слухи о продаже, «Зенит» включил Вендела в заявку на сезон Российской Премьер-Лиги.