Круговой — о матче с «Ахматом»: «Первый тайм не понравился никому»

Защитник ЦСКА подвёл итоги матча второго тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата».

Игра в первом тайме никому не понравилась. Соперник действовал организованно, компактно, а у нас долгое время не получалось вскрыть его оборону. Не хватало остроты, скорости принятия решений, мяч медленно ходил между игроками. К счастью, удались две подряд атаки, превратили 0:1 в 2:1, почувствовали уверенность. Сезон только начался, мы привыкаем к требованиям главного тренера и прекрасно понимаем, что надо прибавлять в качестве. Думаю, мы обязательно это сделаем.