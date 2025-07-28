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Круговой — о матче с «Ахматом»: «Первый тайм не понравился никому»

вчера, 13:45
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Защитник ЦСКА Данил Круговой подвёл итоги матча второго тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата».

Игра в первом тайме никому не понравилась. Соперник действовал организованно, компактно, а у нас долгое время не получалось вскрыть его оборону. Не хватало остроты, скорости принятия решений, мяч медленно ходил между игроками. К счастью, удались две подряд атаки, превратили 0:1 в 2:1, почувствовали уверенность. Сезон только начался, мы привыкаем к требованиям главного тренера и прекрасно понимаем, что надо прибавлять в качестве. Думаю, мы обязательно это сделаем.

Напомним, что «армейцы» смогли победить «Ахмат» со счётом 2:1 именно благодаря дублю Данила Кругового.

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Все комментарии
2w45s5psmyng
2w45s5psmyng
вчера в 16:16
Два решающих мяча от защитника в нашем футболе редкость
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 14:03
Продолжай забивать Данила, будем только рады !
Удачи в дальнейших играх.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:01
Да ладно Даня , тебе то хоть концовка 1 тайма понравилась , но хоть чуть чуть?)
Гость
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