Сын Тотти завершил карьеру в 19 лет

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вчера, 16:32

19-летний полузащитник Кристиан Тотти принял решение завершить карьеру игрока.

В последние месяцы хавбек, который является сыном бывшего капитана «Ромы» , был свободным агентом. Последней командой молодого футболиста была «Ольбия», за которую он выступал в прошлом году в Серии D.

При этом младший Тотти не уходит из футбола полностью, а будет работать в футбольной школе, основанной отцом, которой руководит его дядя Риккардо — старший брат Франческо. Вместе с генеральным менеджером Клаудио Д'Улиссе Кристиан будет искать подающих надежды футболистов.