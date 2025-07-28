Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБутсы на гвоздь

Сын Тотти завершил карьеру в 19 лет

вчера, 16:32

19-летний полузащитник Кристиан Тотти принял решение завершить карьеру игрока.

В последние месяцы хавбек, который является сыном бывшего капитана «Ромы» Франческо Тотти, был свободным агентом. Последней командой молодого футболиста была «Ольбия», за которую он выступал в прошлом году в Серии D.

При этом младший Тотти не уходит из футбола полностью, а будет работать в футбольной школе, основанной отцом, которой руководит его дядя Риккардо — старший брат Франческо. Вместе с генеральным менеджером Клаудио Д'Улиссе Кристиан будет искать подающих надежды футболистов.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноБывший хавбек сборной Греции завершил карьеру в 38 лет
27 июля
ОфициальноБывший защитник «Баварии» Рафинья завершил карьеру
22 июля
Уэйн Хеннесси объявил о завершении карьеры
17 июля
ОфициальноБывший полузащитник «Барселоны» Ракитич объявил о завершении карьеры
07 июля
Казанский «Сокол» провёл последний матч перед закрытием клуба
06 июля
Экс-игрок «Севильи» и «Вильярреала» Иборра завершил карьеру
04 июля
Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:01
видно не его это - быть игроком...решил быть функционером
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 17:10
Странное решение. Вполне успешно мог бы выступать в российской пей-беги лиге.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 