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Месси с женой показали на большом экране на концерте Coldplay

вчера, 14:39

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси и его жена Антонела Рокуццо посетили концерт группы Coldplay на «Хард Рок Стэдиум» во Флориде.

В какой-то момент пару показали на большом экране. Они не стали прятаться от внимания, а в ответ начали улыбаться и помахали руками.

Также на мероприятии находились трое сыновей Месси.

Фронтмен Coldplay Крис Мартин, исполняя импровизированную песню, назвал аргентинца «спортсменом номер один всех времён».

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:06, ред.
Старые друзья


Новый концерт
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Владимир 77
Владимир 77
вчера в 16:22
Радости то сколько!
AKH
AKH
вчера в 16:17
Давно не читал такой интересной новости.. Аж дрожал когда читал. Побольше бы таких.. А то полный вакуум..
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:46
Вот так новость…😁
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:44
Ну не совсем футбольная новость.... но имя дает о себе знать.
Гость
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