Месси с женой показали на большом экране на концерте Coldplay

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси и его жена Антонела Рокуццо посетили концерт группы Coldplay на «Хард Рок Стэдиум» во Флориде.
В какой-то момент пару показали на большом экране. Они не стали прятаться от внимания, а в ответ начали улыбаться и помахали руками.
Также на мероприятии находились трое сыновей Месси.
Фронтмен Coldplay Крис Мартин, исполняя импровизированную песню, назвал аргентинца «спортсменом номер один всех времён».
Новый концерт
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Новый концерт
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