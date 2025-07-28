Месси с женой показали на большом экране на концерте Coldplay

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вчера, 14:39

Нападающий «Интер Майами» и его жена посетили концерт группы Coldplay на «Хард Рок Стэдиум» во Флориде.

В какой-то момент пару показали на большом экране. Они не стали прятаться от внимания, а в ответ начали улыбаться и помахали руками.

Также на мероприятии находились трое сыновей Месси.

Фронтмен Coldplay Крис Мартин, исполняя импровизированную песню, назвал аргентинца «спортсменом номер один всех времён».