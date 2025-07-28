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«Ньюкасл» хочет подписать голкипера «Саутгемптона» Рамсдейла

вчера, 16:19

Вратарь «Саутгемптона» Аарон Рамсдейл интересен «Ньюкаслу».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 27-летний футболист уже ведёт переговоры с «сороками» о контракте. Сообщается, что игрок заинтересован в трансфере, поскольку хочет продолжить карьеру в Английской Премьер-Лиге, а не в Чемпионшипе, в котором он вместе с «Саутгемптоном» оказался по итогам прошлого сезона.

Ранее стало известно о том, что сразу несколько клубов намерены его приобрести.

Рамсдейл сыграл 32 матча в сезоне-2024/25 во всех турнирах и пропустил 68 мячей.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 16:35
С " прицелом "на то , что Аарон в дальнейшем улучшит свои показатели...
Гость
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