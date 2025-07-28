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Хавбек «Герты» может стать самым молодым дебютантом в истории клуба

вчера, 15:36
Шальке-04Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)-:-Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта01.08.2025 в 21:30 Не начался

Полузащитник «Герты» Кеннет Айххорн может стать самым молодым дебютантом в истории клуба в официальном матче.

Талантливый игрок уже некоторое время тренируется под руководством главного тренера Штефана Лайтля.

В прошлое воскресенье он отпраздновал свой 16-й день рождения, а уже 1 августа может провести первую игру на профессиональном уровне. Сообщается. что хавбек практически гарантированно получит место в составе берлинской команды на матч открытия сезона во Второй Бундеслиге с «Шальке-04», учитывая отсутствие Пауля Сегина из-за травмы икроножной мышцы.

В настоящее время рекорд принадлежит Борису Ламу, дебютировавшему за столичный клуб в прошлом году незадолго до своего 17-летия.

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Capral
Capral
вчера в 15:54, ред.
Эх, бедная, несчастная Герта, по-прежнему бултыхается в 1-й лиге... Ну ничего, найдем твоего могильщика и призовем к ответу...
И это, имея состав, в том злосчастном сезоне, равный 6-7 месту, по оценке немецких аналитиков. С...а!!!
Гость
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