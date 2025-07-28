Хавбек «Герты» может стать самым молодым дебютантом в истории клуба

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вчера, 15:36

Полузащитник «Герты» Кеннет Айххорн может стать самым молодым дебютантом в истории клуба в официальном матче.

Талантливый игрок уже некоторое время тренируется под руководством главного тренера .

В прошлое воскресенье он отпраздновал свой 16-й день рождения, а уже 1 августа может провести первую игру на профессиональном уровне. Сообщается. что хавбек практически гарантированно получит место в составе берлинской команды на матч открытия сезона во Второй Бундеслиге с «Шальке-04», учитывая отсутствие Пауля Сегина из-за травмы икроножной мышцы.

В настоящее время рекорд принадлежит Борису Ламу, дебютировавшему за столичный клуб в прошлом году незадолго до своего 17-летия.