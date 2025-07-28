Дивеев: «ЦСКА надо вернуть Пьянича»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос о том, какой трансфер нужно совершить «армейцам», чтобы добиться успеха в Российской Премьер-Лиге.
Надо вернуть Миралема Пьянича. Может, кому-то он не нравился. Но что он делал с мячом, как он видел поле, как вёл себя в раздевалке… Миралем крутит головой на 360 градусов. Он может отдать передачу в одно касание, которую я бы никогда не дал, допустим. А ещё он повлиял на Кисляка. Матвей видел движения боснийца, за счёт этого и вырос. Плюс это конкуренция.
Напомним, что Пьянич покинул состав «красно-синих» 25 июня. За год, проведённый в команде, он сыграл 25 матчей во всех турнирах и отдал 3 голевые передачи.
А не скажи, Блоха был тем еще бегуном, а каким незаурядным!!! Да тот же Беланов, у которого мышление не поспевало за его ногами, тоже был крайне полезен. Но если говорить про распасовщиков, то да, в этом случае- ноги не самое главное. Я даже не припомню, быстроногих диспетчеров в мировом футболе, неговоря уже про советских футболистов...
И все таки, Володя, Пьянич, пожалуй, действительно слишком медлительный, да и возраст, тоже- не на вырост...)))
А не скажи, Блоха был тем еще бегуном, а каким незаурядным!!! Да тот же Беланов, у которого мышление не поспевало за его ногами, тоже был крайне полезен. Но если говорить про распасовщиков, то да, в этом случае- ноги не самое главное. Я даже не припомню, быстроногих диспетчеров в мировом футболе, неговоря уже про советских футболистов...
И все таки, Володя, Пьянич, пожалуй, действительно слишком медлительный, да и возраст, тоже- не на вырост...)))
Да. Часто бывал излишне горяч в спорах с арбитрами, но часто его футбольный авторитет и на них сказывался.
Вот "ушли" Пьянича, а кого взамен на роль наставника на поле??? Как говорится, их нет у ЦСКА.
Да. Часто бывал излишне горяч в спорах с арбитрами, но часто его футбольный авторитет и на них сказывался.
Вот "ушли" Пьянича, а кого взамен на роль наставника на поле??? Как говорится, их нет у ЦСКА.