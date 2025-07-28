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Дивеев: «ЦСКА надо вернуть Пьянича»

вчера, 13:21

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос о том, какой трансфер нужно совершить «армейцам», чтобы добиться успеха в Российской Премьер-Лиге.

Надо вернуть Миралема Пьянича. Может, кому-то он не нравился. Но что он делал с мячом, как он видел поле, как вёл себя в раздевалке… Миралем крутит головой на 360 градусов. Он может отдать передачу в одно касание, которую я бы никогда не дал, допустим. А ещё он повлиял на Кисляка. Матвей видел движения боснийца, за счёт этого и вырос. Плюс это конкуренция.

Напомним, что Пьянич покинул состав «красно-синих» 25 июня. За год, проведённый в команде, он сыграл 25 матчей во всех турнирах и отдал 3 голевые передачи.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 15:18
Но какой он пас пяточкой вчера выдал!!!!!!! Это даже не конфетка- это торт королевский!!!!!!!
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 14:59, ред.
Дружище, всегда счастлив пообщаться с тобой, а на тему советского футбола, ночью меня разбуди- готов разговаривать!!!!!!!)))))))
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:48
Он точно классный игрок , но если уже ушёл , значит были на то причины или внутренние или внешние неважно .
Comentarios
Comentarios
вчера в 14:39
Обляков на его рольнеплохо подходит но пока на дядьку не тянет
Comentarios
Comentarios
вчера в 14:38
Может не Пьянича но распасовщик нужен
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:28
Витя, я сейчас не дома за компом, а пальцем ТЫКАЮ на смартфоне. И не всегда, далеко не всегда, в нужные буквы попадаю)). Будь я дома, мы бы и Блохина ПОДРОБНЕНЬКО повспоминали, и Беланова, и ещё кого-то... А сейчас - увы...
Во что сейчас играют армейцы, думаю, что и для армейских болел загадка.

P. S. Пока писАл - вспотел.))
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 14:17, ред.
То, что вместо Пьянича никого не взяли- это отдельная тема, но на сколько я помню этого игрока- он очень медлительный в принятии решений и тормозил игру. Вся беда в том, что я до сих пор не могу понять, какой футбол в ЦСКА, строит новый тренер, поэтому, сказать сейчас, кто именно нужен армейцам, очень сложно...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:02
Привет, Витя!) не знаю, кому как, а мне так Пьянич при ПАЦАНАХ нравился тем, что не давал им расслабляться - Игорю-то через все поле не докричаться до каждого)) - и, на мой взгляд, дисциплинировал.
Да. Часто бывал излишне горяч в спорах с арбитрами, но часто его футбольный авторитет и на них сказывался.
Вот "ушли" Пьянича, а кого взамен на роль наставника на поле??? Как говорится, их нет у ЦСКА.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 13:52
Увы, результативность у него плохая, всего 3 голевых передачи в 25 матчах.
Будь здрав Товарищ.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 13:48
Привет, Володя!!!
А не скажи, Блоха был тем еще бегуном, а каким незаурядным!!! Да тот же Беланов, у которого мышление не поспевало за его ногами, тоже был крайне полезен. Но если говорить про распасовщиков, то да, в этом случае- ноги не самое главное. Я даже не припомню, быстроногих диспетчеров в мировом футболе, неговоря уже про советских футболистов...
И все таки, Володя, Пьянич, пожалуй, действительно слишком медлительный, да и возраст, тоже- не на вырост...)))
derrik2000
derrik2000 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 13:40
МАСТЕРСТВО - это не про беготню по полю, а про ВЫСОЧАЙШУЮ ТЕХНИКУ И УМ.
В молодой команде ЦСКА такого игрока очень не хватает.
Даже НЕ такого, а именно Пьянича.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:35, ред.
Миралем хорош, но староват для быстроногой команды.
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:28
Опытный и именитый игрок не помешает любой команде...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:27
А может быть сами будете решать свои игровые проблемы?
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