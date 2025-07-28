Дивеев: «ЦСКА надо вернуть Пьянича»

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вчера, 13:21

Защитник ЦСКА ответил на вопрос о том, какой трансфер нужно совершить «армейцам», чтобы добиться успеха в Российской Премьер-Лиге.

Надо вернуть Миралема Пьянича. Может, кому-то он не нравился. Но что он делал с мячом, как он видел поле, как вёл себя в раздевалке… Миралем крутит головой на 360 градусов. Он может отдать передачу в одно касание, которую я бы никогда не дал, допустим. А ещё он повлиял на Кисляка. Матвей видел движения боснийца, за счёт этого и вырос. Плюс это конкуренция.

Напомним, что Пьянич покинул состав «красно-синих» 25 июня. За год, проведённый в команде, он сыграл 25 матчей во всех турнирах и отдал 3 голевые передачи.