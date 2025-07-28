Садулаев предпочтёт продолжение карьеры за рубежом топ-клубу России

Полузащитник «Ахмата» в интервью источнику высказался о своём будущем.

Готов ли к переезду в одну из ведущих команд страны

Если получится перейти, то будем смотреть, что из этого выйдет.

Если будет выбор — продолжение карьеры в европейской лиге или топ-клубе России

Конечно, выберу вариант продолжения карьеры за рубежом.