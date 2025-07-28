Садулаев предпочтёт продолжение карьеры за рубежом топ-клубу России

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев в интервью источнику высказался о своём будущем.
Готов ли к переезду в одну из ведущих команд страны
Если получится перейти, то будем смотреть, что из этого выйдет.
Если будет выбор — продолжение карьеры в европейской лиге или топ-клубе России
Конечно, выберу вариант продолжения карьеры за рубежом.
недалеко, в Эстонии. По крайней мере, лучше, чем в топ-клубе рпл.
Да, и язык эстонский не надо учить, чего стоит только предложение:
"Если получится перейти, то будем смотреть, что из этого выйдет."
Чисто по-эстонски.
недалеко, в Эстонии. По крайней мере, лучше, чем в топ-клубе рпл.
Да, и язык эстонский не надо учить, чего стоит только предложение:
"Если получится перейти, то будем смотреть, что из этого выйдет."
Чисто по-эстонски.