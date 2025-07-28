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Садулаев предпочтёт продолжение карьеры за рубежом топ-клубу России

вчера, 13:51

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев в интервью источнику высказался о своём будущем.

Готов ли к переезду в одну из ведущих команд страны

Если получится перейти, то будем смотреть, что из этого выйдет.

Если будет выбор — продолжение карьеры в европейской лиге или топ-клубе России

Конечно, выберу вариант продолжения карьеры за рубежом.

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cska1948
cska1948
вчера в 16:18
Какие все самоуверенные! А по факту только один Головин играет в Европе прилично.
Zilert
Zilert
вчера в 14:45
А нужен ли он за границей?
j5zjbaqbz92r
j5zjbaqbz92r
вчера в 14:29
Сначала только Ахмат из болота нужно вытащить.
Vilar
Vilar
вчера в 14:21, ред.
Есть предложение из европейской лиги, команда "Курессааре",
недалеко, в Эстонии. По крайней мере, лучше, чем в топ-клубе рпл.
Да, и язык эстонский не надо учить, чего стоит только предложение:
"Если получится перейти, то будем смотреть, что из этого выйдет."
Чисто по-эстонски.
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