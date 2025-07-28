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Летом 1955 года, когда президент «Наполи» Акилле Лауро, известный судовладелец и политик, решил усилить команду звездами из Южной Америки. Клуб подписал бразильского нападающего Луиса Винисио (полное имя – Луис Винисиус де Менезес), которого Лауро буквально «переманил» у «Лацио». Винисио пришел из «Ботафого», где блистал скоростью и голевым чутьем, и сразу стал любимцем тиффози, заработав прозвище «Лев из Рио». Интересно, что Винисио стал одним из пионеров бразильского влияния в Серии А – до него южноамериканцы были редкостью в Италии. По данным FIGC , его трансфер стоил около 50 миллионов лир, что было огромной суммой для послевоенного футбола, когда Италия восстанавливалась от разрухи Второй мировой. Дебют бразильца вышел феерическим: 18 сентября 1955 года в матче против «Торино» он забил уже на 40-й секунде, открыв счет в который завершился ничьей 2:2. В паре с шведским форвардом Хассе Йеппссоном они образовали ударный дуэт, забив на двоих 24 гола за сезон. Однако тактически им было сложно уживаться: вместе на поле они появились всего 16 раз, и лишь однажды оба отличились в одном матче.Сезон 1955/56 в Серии А выдался неудачным для «Наполи»: 14-е место, 46 забитых и 49 пропущенных мячей. Команда страдала от дисциплинарных проблем – три дисквалификации домашнего поля и шесть матчей на нейтральных аренах из-за инцидентов с «Болоньей», «Интером» и «Лацио». Кульминацией стал домашний проигрыш «Интеру» с последующими беспорядками, что привело к отставке тренера Эральдо Монцеглио после семи лет работы. Внутренние разборки в клубе завершились победой Амедео Амадеи, который стал новым главным тренером.

Скандальный Сезон 1956/57: «Пройдоха» Маландрино и Редкие Моменты Радости

Сезон 1956/57 можно описать как сплошные траты и сожаления – и не только из-за результатов. Лауро, занятый политикой, «провел вокруг пальца»: игрок с говорящей фамилией Маландрино (что на итальянском значит «пройдоха») запросил пять миллионов лир за просмотр и двухлетний контракт. «Наполи» заплатил, но аферист исчез без следа – классический скандал тех времен! Этот инцидент не был единичным – по архивам Transfermarkt, в 1950-х Серия А кишела мошенниками, эксплуатировавшими хаос послевоенного рынка трансферов. Лауро, чья судоходная империя приносила миллиарды, тратил на клуб личные средства, но это приводило к финансовым дырам. Историки отмечают, что в том сезоне «Наполи» также пострадал от забастовки игроков из-за задержек зарплат – факт, подтвержденный в книге «Storia del Napoli» Джузеппе Располи, где цитируются газетные отчеты «Il Mattino» о внутренних конфликтах. На поле дела шли не лучше: 12-е место в чемпионате, команда раскололась на группы, а Амадеи, блиставший как игрок, не преуспел как тренер. Разочарований хватало, но болельщики помнят два светлых момента – победы над «Миланом» и «Ромой» в первом круге. В матче с «Миланом» «Наполи» вел 5:0 после первого тайма, а итог – 5:3. 30 декабря 1956 года «голубые» впервые за 22 года выиграли на «Олимпико» в Риме: 3:1 с дублем Винисио и голом Витали. Бразилец стал лучшим бомбардиром команды с 18 мячами, оформив покер против «Палермо» в предпоследнем туре и обеспечив спасение в Серии А. Несмотря на провальный второй круг, потенциал команды был очевиден – жаль, что внешние проблемы его сдерживали.

Лето 1957 и Феерический Старт: Пять Звезд и Битвы с "Ювентусом

Лето 1957 года Лауро снова «раскошелился», пригласив пятерых звезд: Новелли, Мистоне, Гаспарини, Бертуччо и, главное, форварда Ди Джакомо. Старт сезона 1957/58 вышел феерическим: после шести туров – пять побед, 23 забитых мяча и первое место! Однако лидерство продержалось недолго, но итоговое четвертое место стало успехом: 65 голов (больше только у чемпиона «Ювентуса»), легендарные победы над туринцами и триумф на «Сан-Сиро». Здесь стоит отметить роль аргентинца Бруно Пезаолы, ключевого в том сезоне – по статистике SSC Napoli, он забил 9 голов и стал «мозгом» midfield, вдохновленным стилем «Ривер Плейт». Его гол в матче с «Миланом» (1:0) был признан одним из лучших в сезоне по версии FIGC . Кроме того, Лауро организовал турне по Италии, которое, по отчетам, привлекло 200 тысяч зрителей.Лауро, начавший парламентскую кампанию в апреле, использовал «Наполи» как рекламу, заставляя играть изнурительные товарищеские матчи. Игроки устали: в марте пять побед подряд, а к концу апреля – всего одна, ничья и три поражения. Но в памяти тиффози навсегда две эпические битвы с «Ювентусом». 23 ноября 1957 года в Турине: Винисио открыл счет на 10-й минуте, Чарльз сравнял, но Новелли и Ди Джакомо принесли 3:1. Ответный матч 28 апреля 1958 года на «Вомеро» собрал более 50 тысяч зрителей (сотни даже на крышах!): 4:3 с победным «пушечным» ударом Бертуччо на 87-й минуте. Еще триумфы: 6 января выездная победа над «Миланом» 1:0 (гол Пезаолы) и 13 апреля 2:0 над «Ромой» на «Олимпико» (Ди Джакомо и Винисио). Винисио забил 21 гол, подтвердив статус лидера.

Сезон 1958/59: Дорогие Трансферы и Тяжелые Поражения

Перед сезоном 1958/59 Лауро выложил 90 миллионов лир за бразильца Эмануэла Дель Веккьо из «Сантоса» (105 голов в Бразилии), который пришел из «Вероны». В первом сезоне он забил 13 мячей в чемпионате и дважды «Интеру» в Кубке Италии. Но повторить четвертое место не удалось – седьмая строчка с тяжелыми выездными поражениями: 1:6 от «Милана» и унизительное 0:8 от «Ромы» (самая крупная неудача в истории «Наполи» в Серии А).В Кубке Италии старт с 5:0 над «Мессиной», но вылет от «Интера» 2:3.

Открытие «Сан-Паоло»

Летом 1959 Лауро уволил Амадеи, пригласив Аннибале Фросси – олимпийского чемпиона 1936 года и сторонника катеначчо. Новички: полузащитник Джанфеличе Скьявоне и нападающий Дженнаро Рамбоне. Но Фросси продержался всего четыре матча – все поражения, раздевалка взбунтовалась против его дисциплины. Вернули Амадеи, и сразу победа над «Аталантой» 1:0.6 декабря 1959 года: после десяти лет строительства открылся стадион «Сан-Паоло» матчем против «Ювентуса» под проливным дождем. «Наполи» выиграл 2:1 (голы Витали и Винисио) перед огромной толпой. Последний матч на «Вомеро» – 15 ноября 1959: 3:1 над «Виченцой». Но сезон закончился 13-м местом, всего два очка от зоны вылета.

Вылет в Серию В

В 1960/61 «Наполи» набрал лишь 25 очков и вылетел в Серию B – семь побед, провал во втором круге (восемь очков). Амадеи уволили, Аттила Саллустро возглавил на последние туры, но в финальном матче (1:3 от «Интера») он рыдал – клуб пал. Подведя итоги 1955-1961 можно сказать что за это время клуб привлек звезд вроде Винисио (69 голов за пять сезонов), открыл «Сан-Паоло» и показал, что может бить грандов. Но политика, траты и нестабильность привели к вылету.