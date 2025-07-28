«Спортинг» заплатит «Спартаку» за Мангаша 300 тысяч евро

Стали известны новые подробности о переходе защитника Рикарду Мангаша из московского «Спартака» в лиссабонский «Спортинг».
Португальский клуб заплатит не 4 миллиона евро, как сообщал ранее другой источник, а всего лишь 300 тысяч. В будущем «Спартак» может получить от 500 до 700 тысяч в виде бонусов при совпадении ряда условий. Кроме того, «Спортинг» обязуется выплатить «красно-белым» 20% от перепродажи футболиста.
Напомним, что «Спартак» приобрел португальского левого защитника в прошлом году у «Витории» из Гимараеша за 2 млн евро.
Просто, иначе смысл продавать?
Разыгрался, в 2 матчах нового сезона вообще один из лучших в составе Спартака.
Надеюсь, просто слухи и желание Спортинга
Просто, иначе смысл продавать?
Разыгрался, в 2 матчах нового сезона вообще один из лучших в составе Спартака.
Надеюсь, просто слухи и желание Спортинга
Мангаш только разыгрался,довольно качественно провел первые 2 тура,даже несмотря на поражение от Балтики. И продают разумисты.
Мангаш только разыгрался,довольно качественно провел первые 2 тура,даже несмотря на поражение от Балтики. И продают разумисты.