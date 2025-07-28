«Спортинг» заплатит «Спартаку» за Мангаша 300 тысяч евро

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сегодня, 00:13

Стали известны новые подробности о переходе защитника из московского «Спартака» в лиссабонский «Спортинг».

Португальский клуб заплатит не 4 миллиона евро, как сообщал ранее другой источник, а всего лишь 300 тысяч. В будущем «Спартак» может получить от 500 до 700 тысяч в виде бонусов при совпадении ряда условий. Кроме того, «Спортинг» обязуется выплатить «красно-белым» 20% от перепродажи футболиста.

Напомним, что «Спартак» приобрел португальского левого защитника в прошлом году у «Витории» из Гимараеша за 2 млн евро.