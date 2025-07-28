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«Спортинг» заплатит «Спартаку» за Мангаша 300 тысяч евро

сегодня, 00:13

Стали известны новые подробности о переходе защитника Рикарду Мангаша из московского «Спартака» в лиссабонский «Спортинг».

Португальский клуб заплатит не 4 миллиона евро, как сообщал ранее другой источник, а всего лишь 300 тысяч. В будущем «Спартак» может получить от 500 до 700 тысяч в виде бонусов при совпадении ряда условий. Кроме того, «Спортинг» обязуется выплатить «красно-белым» 20% от перепродажи футболиста.

Напомним, что «Спартак» приобрел португальского левого защитника в прошлом году у «Витории» из Гимараеша за 2 млн евро.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:45
Кошмар до чего докатился Спартак с Лукойлом что в основе играет игрок за которого Спортинг и миллиона не готов дать. Просто стыдно во что превратили команду эти нефтяные магнаты. Просто смените уже эмблему и название, не позорьте великий клуб.
Шуня771
Шуня771
сегодня в 09:51
Явно спортдир стал на себя работать!
Шуня771
Шуня771
сегодня в 09:49
Уберите футбольного барыгу Кахигао с КБ поляны!
Сколько он тусит на лукойловских харчах, а на выхлопе ничего кроме копоти не видим!?
Какие 300 тыс.?
Пять лимонов и не меньше!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:20
Кахигао решил хлопнуть дверью на последок?
kqt3jdbfk35g
kqt3jdbfk35g
сегодня в 08:19
Может быть, Балтика игроком заинтересуется после разгрома спартака?
6fkm9dvygpd2
6fkm9dvygpd2
сегодня в 08:09
    mea54938qmjf
    mea54938qmjf
    сегодня в 07:52
    С трансферной политикой в Спартаке теперь проблема
    e2h5ezjmkb7a
    e2h5ezjmkb7a
    сегодня в 06:40
    Тут всё ясно - сработали в убыток.
    sv_1969
    sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
    сегодня в 06:13
    На счёт не совсем дураки Вы правы... Только эти не дураки по ходу о своём кармане думают. Иначе не получается понять это решение
    Alex_67
    Alex_67
    сегодня в 04:41
    С паршивой овцы хоть шерсти клок
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 04:32
    Вот это прворот...
    Думаю, что это просто слухи, но не совсем же дураки сидят в руководстве Спартака.
    Хотя это может быть это выкрутасы спортивного директора, не зря же им недовольны.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 03:46
    Взяли дёшево, почему бы не продать ещё дешевле?
    Это очень по-спартаковски, а нефти хватит для покупки других игроков...
    Georgy Cherdantsev
    Georgy Cherdantsev
    сегодня в 01:55
    Думаю, что это очень маленькая сумма и Спартаку не стоит продавать Мангаша за эти деньги, так как для них это невыгодная сделка. Лучше оставить игрока себе до конца контракта. Он еще поможет красно-белым на поле, это защитник приличного уровня иначе Спортинг бы им не интересовался.
    ABir
    ABir
    сегодня в 01:42
    Классный бизнес: за 2 🍋 купили, за 300 тысяч продали.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 01:35
    У португальцев 1 апреля - 27-го июля???
    300 тысяч....за одного из лучших игроков самой популярной команды самой большой страны в мире ???
    Это даже не троллинг...это оскорбление....
    В Спартаке нет игроков за 300 тысяч...и быть не может..(Заболотный не в счёт)
    А португашки простофиль пусть не в Москве ищут.....а в зеркале.....
    d1metras
    d1metras
    сегодня в 01:35, ред.
    Денисовым и Хлусевичем никто не интересуется? Денисов+хлус + 1млн впридачу к ним главное чтоб забрали.
    Мангаш только разыгрался,довольно качественно провел первые 2 тура,даже несмотря на поражение от Балтики. И продают разумисты.
    Tommy Q
    Tommy Q
    сегодня в 01:20
    Интересно, это он хочет перейти что ли?
    Просто, иначе смысл продавать?
    Разыгрался, в 2 матчах нового сезона вообще один из лучших в составе Спартака.

    Надеюсь, просто слухи и желание Спортинга
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 00:16
    А что так сильно подешевел КБ Мангаш ?
    Гость
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