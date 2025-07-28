Фанаты футбола зря насмехаются над убытками женского Евро-2025. Победа Англии отражает успех

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сегодня, 15:20

Важнее всего – заметный рост доходов.

Женский чемпионат Европы принес УЕФА убытки

Чистый убыток УЕФА после турнира в Швейцарии составит около 20 млн евро. У некоторых мужчин этот факт вызвал странную реакцию. Нет смысла сравнивать доходы разных Евро. Женский футбол как популярный спорт на сто лет моложе, чем мужской коллега. Выборка атлетов у парней лучше. Миллиарды мальчиков пробуют оказаться в числе 130 000 профессионалов высокого уровня. Есть крутые скауты и богатые традиции. У женщин всё иначе. Самые одаренные природой девушки уходят в другие профессии.

Рафаэль Надаль средне играл в футбол и стал теннисистом. Легенды женского тенниса могли бы круто пинать мяч, но их вид спорта доходнее. С учетом полупрофессиональных турниров в мужском футболе около миллиона атлетов. В женском футболе с любительскими лигами и турнирами для студенток не набрать и 100 000 человек. Профессиональных футболисток высокого уровня всего 10 000, что примерно в тринадцать раз меньше, чем среди мужчин. Конечно, девушки пока не генерируют безумные доходы.

Критики прицепились к чистому убытку УЕФА в 20-25 миллионов евро, но не догадались подумать о причине. Дело в росте премиальных. На Евро-2017 жадины из УЕФА выдали женщинам 8 миллионов евро. Через четыре года дали 16 миллионов. Вчера завершился турнир, где разыграли 41 миллион евро. Вот из-за чего убыток, а вот доходы Евро-2025 в два раза выше, чем четыре года назад. За 20 лет доход на женских чемпионатах Европы вырос в 20 раз, а женский ЧМ -2023 принес ФИФА 570 миллионов долларов.

На Евро-2025 нет сборной США с крутыми спонсорами, но 16 команд заинтересовали зрителей. В главных женских клубных лигах посещаемость тоже поднялась на 24% всего за год. Доходы клубов растут. Женская «Барселона», в отличие от мужской команды, получила прибыль. Не надо сравнивать Евро-2025 с мужским турниром, где было 2,4 миллиарда доходов. Стратегически женский футбол на верном пути.

У женщин появились карьерные амбиции. Когда Ботмани, хавбек «Барселоны» и сборной Испании, двукратная обладательница «Золотого мяча», объясняет тактику, то делает это на уровне Хаби Алонсо. Винисиус так не умеет, а вот многие футболистки – смышленые девушки. Они любят футбол, а не грызутся за деньги. Впрочем, разговоры о равных зарплатах – бред. Кто и как отнимет деньги у мужчин, чтобы раздать их девушкам в мире, где никогда не было равенства? Нет законных способов обобрать Роналду.

Речь об одном типе бизнеса – футболе, но это как сравнивать магазин у дома и сеть супермаркетов. Владелец ритейла богаче, но он не должен отдавать свою прибыль хозяину магазинчика. Женскому футболу важно достучаться до целевой аудитории. Мужской футбол давно генерирует дикий доход, ведь он словно религия. Ботмани платят в «Барселоне» 960 тысяч евро, и это рекорд среди девушек. Запасному форварду Рэшфорду каталонцы отдадут 10 миллионов евро, хотя он вряд ли станет лидером команды.

Зато женский футбол развивается по законам рынка. Коммерческие доходы в женской Суперлиге Англии за год выросли на 53%. В мужском футболе такой прорыв невозможен. У женских клубов вменяемые расходы. Мировой трансферный рекорд в этом году обновил «Арсенал». Клуб подписал 20-летнюю канадку Оливию Смит из «Ливерпуля» за 1 миллион фунтов. За такие деньги нельзя купить волосы, которые Вирц оставил у парикмахера. А за трансфер форварда Исака у «Ливерпуля» требуют 171 млн евро.

Женскому футболу важно обрести идентичность

Их тянут на дно стереотипы. Футбольные страницы, которые ведут мужчины, обращают внимание на женский футбол в двух ракурсах. Первый – фотографии красивых девушек, которые пинают мяч. Второй ракурс – высмеивание ошибок, словно в мужском футболе нет дурацких автоголов. Неделю назад Александров из «Пари НН» перепугался Кордобы за спиной и забил в свои ворота. А в пятницу голкипер нижегородцев Лукьянов пропустил с почти нулевого угла от Ракова и не обыграл Костанцу, подарив хавбеку гол в пустые ворота.

Видео ошибок голкипера из РПЛ не станет вирусным в футбольном сегменте Сети. Зато миллионы просмотров собрали нарезки, где ошибаются вратари женских команд. Также рекламодателей интересует личная жизнь звезд. Женскому футболу нужны Барби и Кен. Вот Месси и его жена Антонелла – иконы рекламы. Их увидели на концерте «Coldplay». Оператор обыграл знаменитый свежий скандал, когда камера для поцелуев на концерте любимой группы Гвардиолы поймала женатого СЕО большой корпорации с любовницей.

Женскому футболу надо стать вирусным, только без негативной коннотации. Тогда придут деньги. А крутые истории уже есть. Футболистка сборной Англии провела Евро со сломанной ногой. Вратарь сборной Германии и «Челси» Берген много лет борется со смертельной болезнью. Берген выиграла серию пенальти в четвертьфинале турнира. В финале Испанию остановила англичанка Хэмптон, тоже вратарь «Челси». У этой девушки с рождения было косоглазие, бедняжке сделали серию серьезных операций.

У Ханны были проблемы с периферическим зрением, она плохо оценивала движение предметов. Не стала бы вратарем без помощи врачей. Семья Хэмптон переехала в Испанию, где девушка играла в атаке в академии «Вильярреала». Затем Ханна оказалась в воротах, а в 24 года голкипер принесла Англии вторую подряд победу на Евро. Мужчины свои финалы проиграли, у них не было менеджера уровня голландки Сарины Вигман. Женщина выиграла три последних Евро, а первый кубок завоевала для родных Нидерландов.

Вигман рассматривали, когда Саутгейт покинул мужскую сборную Англии. В мире рекламы и торговли деньги создают с помощью сюжетов. Чем больше личных историй звезд женского футбола узнают люди – тем вероятнее, что найдется богатая активная публика. Понятно, что женскому футболу мешает жадность ФИФА и УЕФА , заваливших зрителей новыми турнирами мужчин. Нет времени и сил на всех. Женскому футболу важно обрести идентичность, не нужно воровать фанатов у мужчин, важно найти свою аудиторию.