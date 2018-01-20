Пюэль: «У „Лестера“ слишком много нападающих, нужно решить этот вопрос»

Главный тренер «Лестера» Клод Пюэль заявил, что клуб рассчитывает расстаться с некоторым количеством игроков в нынешнее трансферное окно.



«Я уже говорил, что у нас слишком много нападающих. Нужно создать хороший баланс, дать игровую практику всем игрокам. У нас шесть форвардов! Нужно до конца трансферного окна разобраться с этим вопросом.



Посмотрим, смогут ли некоторые игроки найти себе новые команды. Мы обсудим этот вопрос с самими футболистами».



Ранее Клод Пюэль подтвердил, что форвард Ахмед Муса может покинуть «Лестер».