«Болонья» – «Комо»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 23:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Болонья» – «Комо», который состоится 30 августа 2025 года.

«Болонья»

«Болонья» очень хотела попасть в Лигу чемпионов в прошлом сезоне, но вышла в Лигу Европы и будет иметь больше шансов на выход в плей-офф турнира. В чемпионате Италии команда стартовала с минимального поражения от серьезного соперника, которое не должно сильно огорчить коллектив. В домашней игре с «Комо» хозяевам придется постараться для победы, но они не зря считаются фаворитами этого поединка.

23 августа «Болонья» проиграла на выезде «Роме» (0:1), а в товарищеской игре 16 числа уступила ОФИ (2:4).

«Комо»

«Комо» неплохо начал чемпионат и совершенно по делу выиграл первый тур. Теперь команда наверняка хочет продлить успех и на игру с «Болоньей» выйдет довольно уверенно. В гостях коллективу не будет просто, однако опыт набора очков с подобными соперниками у подопечных Сеска Фабрегаса уже имеется, поэтому точно будет интересно.

24 августа «Комо» обыграл на своем поле «Лацио» в чемпионате (2:0), а 16 числа в кубке Италии переиграл «Зюдтироль» (3:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Болонья» – 2.55

Ничья – 3.15

Победит «Комо» – 3.05

Статистика

«Комо» выиграл шесть из семи последних матчей во всех турнирах

Пять домашних матчей «Болоньи» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Болонья» выиграла два из четырех матчей у «Комо» при одном поражении

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.15. Предполагаем, что игра будет примерно равной, а команды обменяются мячами в разных таймах. Существует большая вероятность точного счета (1:1).