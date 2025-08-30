В матче Лиги конференций показали красную карточку диктору стадиона

1756503585

сегодня, 00:39

Необычный момент возник в отборочном матче Лиги конференций между клубами «Университатя Крайова» и «Истанбул Башакшехир».

После того как румынская команда повела 3:1, на боковой линии началась потасовка между игроками и тренерским штабом. В результате этого арбитр показал несколько красных карточек специалистам обеих команд.

Но самый удивительный эпизод произошёл, когда судья показал прямую красную карточку диктору стадиона «Крайова», который продолжал очень активно праздновать третий гол хозяев поля.

Хотя причина удаления не очень понятна, диктор был выведен с поля линейным арбитром.