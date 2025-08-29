«Ростов» – «Ахмат»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1756497080

вчера, 22:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч РПЛ «Ростов» – «Ахмат», который состоится 30 августа 2025 года.

«Ростов»

«Ростов» не может выиграть уже несколько матчей подряд и вообще старт сезона у команды не задался. Коллектив идет в зоне вылета на 14 месте и набрал лишь четыре пункта, отставая от «Ахмата» на три пункта. В домашней встрече с новой командой Станислава Черчесова, которая неплохо выглядит в последние пару недель, у хозяев могут быть серьезные проблемы в этом поединке.

27 августа «Ростов» проиграл «Динамо» Махачкала в кубке России (1:3), а в РПЛ разошелся миром на выезде с «Локомотивом» (3:3).

«Ахмат»

«Ахмат» после смены главного тренера заметно ожил и проиграл лишь один поединок. Команда покинула зону вылета и сейчас располагается на 10 месте с семью баллами в активе. В матче с «Ростовом» гости рассчитывают на хороший результат, которым станет любой итоговый счет, кроме поражения. Встреча будет интересная и наверняка понравится зрителям.

26 августа «Ахмат» обыграл на своем поле «Рубин» (2:0), а 22 числа поделил очки в чемпионате на выезде с «Оренбургом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Ростов» – 2.4

Ничья – 3.5

Победит «Ахмат» – 3.15

Статистика

«Ростов» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ахмат» не может выиграть на выезде уже 13 поединков подряд во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних личных встречах

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.5. Предполагаем, что обе команды нуждаются в очках и не пойдут даже на минимальный риск, который может привести к поражению, что приведет к малорезультативной ничьей.