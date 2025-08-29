 
Левандовски вернулся в сборную Польши в качестве капитана

вчера, 21:44

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски включён в заявку сборной Польши на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года с Нидерландами и Финляндией и назначен капитаном.

В июне форвард объявил о приостановке выступлений за национальную команду после решения тогдашнего главного тренера Михала Пробеца лишить его капитанской повязки. Через несколько дней специалист подал в отставку, а в июле сборную возглавил Ян Урбан.

Нынешний рулевой сказал следующее:

Для нас это чрезвычайно важный этап квалификации. В последние недели весь тренерский штаб работал с полной самоотдачей, чтобы как можно лучше подготовиться к этим матчам. Сегодня мы объявили о вызовах, и я хотел бы поздравить всех наших игроков с вступлением в команду.

Я хочу, чтобы мы начали тренировочный сбор с чистого листа. Капитаном национальной сборной станет Роберт Левандовски, который вместе со мной примет участие в пресс-конференции в понедельник. Я доверил роль вице-капитана Петру Зелиньскому, а третьим капитаном станет Ян Беднарек. Игроки уже проинформированы – я лично поговорил с ними, чтобы они первыми узнали о моём решении.

Это решение окончательное, и я считаю вопрос о том, кто будет капитаном, исчерпанным. Мы не будем его комментировать. Теперь команда должна сосредоточиться исключительно на игре и на этих двух ключевых матчах. Я также рад сообщить, что к нашему составу присоединился Хуан Ирибаррен, профессионал с богатым опытом работы тренером по физподготовке. С этим пополнением наш состав полностью укомплектован.

Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:18
Наплакал.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:33
Хё ви гоу )
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:16
Надо же, сожрал в одиночку тренера и даже не поперхнулся. Не будет Польше удачи...
Гость
