Левандовски вернулся в сборную Польши в качестве капитана

вчера, 21:44

Нападающий «Барселоны» включён в заявку сборной Польши на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года с Нидерландами и Финляндией и назначен капитаном.

В июне форвард объявил о приостановке выступлений за национальную команду после решения тогдашнего главного тренера Михала Пробеца лишить его капитанской повязки. Через несколько дней специалист подал в отставку, а в июле сборную возглавил .

Нынешний рулевой сказал следующее: