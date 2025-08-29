 
Soccer.ru
Стал известен итоговый состав молодёжной сборной России на сбор в сентябре

вчера, 20:53

Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров определился с финальной заявкой команды на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. В его рамках пройдут два домашних матча с Саудовской Аравией U-23.

Игры состоятся 5 и 8 сентября в Химках на стадионе «Родина». Начало – в 17:00 и 14:15 соответственно.

В итоговый состав вошли 25 футболистов:

Вратари

Александр Дегтев («Сочи»), Даниил Голиков («Краснодар»), Даниил Веселов («Локомотив» Москва).

Защитники

Джамалудин Абдулкадыров, Михаил Рядно (оба – ЦСКА Москва), Максим Шнапцев («Пари НН» Нижний Новгород), Илья Рожков («Рубин» Казань), Илья Кирш («Черноморец» Новороссийск), Матвей Бардачев («Урал» Екатеринбург), Егор Погостнов («Локомотив» Москва), Станислав Бессмертный («Родина» Москва).

Полузащитники

Никита Салтыков («Локомотив» Москва), Виктор Окишор, Денис Боков (оба – «Динамо» Москва), Руслан Чобанов («Динамо» Минск, Беларусь), Дмитрий Васильев («Сочи»), Даниил Зорин («Спартак» Москва), Кирилл Столбов («Зенит» Санкт-Петербург), Данила Козлов («Краснодар»), Илья Родионов («Черноморец» Новороссийск), Дмитрий Пестряков («Акрон» Тольятти), Игорь Дмитриев («Спартак» Москва), Вадим Раков («Крылья Советов» Самара).

Нападающие

Даниил Моторин (КАМАЗ Набережные Челны), Константин Дорофеев («Атырау», Казахстан).

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:57
Очень странный состав вратарей. 4-й вратарь Краснодара и 5-й вратарь Локо в составе. А Тороп - один из лучших , если не лучший вратарь РПЛ до 21 года не вызван. Логика?
Гость
