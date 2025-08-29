Тренер вратарей сборной России объяснил выбор голкиперов на ближайший сбор

Тренер вратарей сборной России рассказал о том, как выбирались голкиперы на сентябрьский сбор, в рамках которого национальная команда проведёт товарищеские матчи с Иорданией и Катаром.

29 августа был объявлен итоговый состав на предстоящие игры.

О включении Дениса Адамова, которого не было в расширенном списке

Решение было принято после того, как Денис отыграл очень яркий матч со «Спартаком». И это заработанное «Зенитом» очко с полным правом можно назвать его большой заслугой. До этого были две игры на кубок, также был ещё один матч чемпионата с его участием. И по итогам этих четырёх встреч было принято решение включить в состав на сбор Дениса.

О том, почему в финальную заявку не вошли Евгений Ставер и Виталий Гудиев

Сомнения были. Чтобы принять решение, приходилось взвешивать каждый матч, каждую деталь, каждый эпизод в последних играх. В пользу Дениса Адамова был тот факт, что он провёл один из самых ярких матчей на старте нового сезона – я имею в виду встречу «Зенита» со «Спартаком». К сожалению, на старте этого сезона, в отличие от прошлого, можно было пересчитать по пальцам игры, в которых вратари были героями встречи, поэтому этот матч стоит особняком.

О форме Матвея Сафонова, Александра Максименко и Станислава Агкацева в преддверии сбора

Форму Матвея оценивать сложно, потому что давно не играл. Со слов самого Матвея, чувствует себя лучше, чем в такой же период в прошлом году. Не сомневаюсь, что так и есть. Стас пока единственный на сегодняшний день вратарь в РПЛ , кто не совершил ни одной голевой ошибки. После посещения тренировок «Спартака», после беседы с тренерами вратарей команды и самим Сашей Максименко убежден, что он находится в хорошей физической и психологической форме, несмотря на положение в турнирной таблице РПЛ .

Про распределение игрового времени между голкиперами

Могу точно сказать, что в Катар поедут только три вратаря. И как минимум двое голкиперов примут участие в предстоящих играх.

На что будет обращаться особое внимание вратарей при подготовке к матчам с Иорданией и Катаром

Прежде всего – на психологическое состояние голкиперов, с каждым из которых будем беседовать. В любом случае, последнее слово будет только после обсуждения в тренерском штабе, и в первую очередь с главным тренером команды Валерием Георгиевичем Карпиным.