«Парма» – «Аталанта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 23:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Парма» – «Аталанта», который состоится 30 августа 2025 года.

«Парма»

«Парма» сохранила место в прошлом сезоне Серии А, но первый тур нового чемпионата уже проиграла. Теперь команду ждет домашняя встреча с разозленной «Аталантой», которая не планировал терять очки в первом туре и захочет взять свое во втором. Любой результат в такой ситуации для хозяев кроме поражения будет расцениваться как локальный успех.

24 августа «Парма» проиграла на вызде «Ювентусу» (0:2), а 17 числа в кубке Италии одолела «Пескару» (2:0).

«Аталанта»

«Аталанта» не может быть довольна потерей очков в игре первого тура с дебютантом Серии А, но с другой стороны, команда привыкает играть с новым тренером и некоторым обновлением состава. Клуб из Бергамо рассчитывает на победу в игре с «Пармой» и вполне способен ее добиться, если не будет допускать грубых ошибок в обороне.

24 августа «Аталанта» сыграла вничью с «Пизой» (1:1), а 16 числа уступила на своем поле «Ювентусу» в товарищеской игре (1:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Парма» – 4.2

Ничья – 3.7

Победит «Аталанта» – 1.9

Статистика

«Аталанта» выиграл семь из десяти последних выездных матчей во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей «Пармы» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Аталанты», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.9. Предполагаем, что клуб из Бергамо не может позволить на старте сезона терять два раза подряд очки с более слабыми командами и в этот раз добьется успеха.