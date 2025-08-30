 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыРоссия. Кубок 2025/2026

Представитель Дзюбы: «Никакого конфликта у Артёма с руководством клуба нет»

сегодня, 00:55
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

Представитель нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы Леонид Гольдман сообщил источнику об отсутствии у игрока конфликта с руководством клуба.

Ранее форвард высказался о необходимости усиления состава тольяттинской команды.

Многие связывает отсутствие Артёма в заявке на матч с «Локомотивом» с его недавними словами про усиление команды. В очередной раз удивляюсь падению уровня нашей спортивной журналистики, при этом всех под одну гребёнку не стоит тащить. Искренне был поражён рядом статей и комментариев про конфликт Артёма с руководством клуба, что якобы его последствия привели к тому, что футболист не играл в четверг. Это вызывает улыбку на лице.

Во‑первых, если бы люди были чуть профессиональнее, они бы посмотрели на предыдущие кубковые матчи «Акрона» и увидели бы, что Артёма не было в заявке. Во‑вторых, очевидно, что никакого конфликта у Артёма с руководством клуба нет. И многие наблюдательные журналисты прекрасно могли видеть, как Артём перед игрой был на бровке, на позитиве общался с генеральным директором «Акрона» Константином Клюшевым. И в‑третьих, могу сказать уважаемому Владиславу Радимову и остальным экспертам, что попкорн они могут доставать сколько угодно, только наблюдать за «очередным конфликтом» Дзюбы не придётся.

Да, Артём сказал то, что сказал. На эмоциях. Если кто‑то думает, что Артём до этого ничего не говорил руководству, то он сильно ошибается. Футболист на отличной связи с менеджментом клуба. Он переживает за команду, за молодых парней, на которых выпала большая нагрузка. И если случится череда поражений, она может выбить ребят из колеи, потому что большого опыта игры в РПЛ у них нет.

Дзюба — большая личность в российском футболе, он сказал то, что посчитал нужным. Но это не значит, что его тут же наказали и лишили места в составе. Состоялся диалог у всех сторон, они друг друга услышали и дальше продолжают работать на благо «Акрона». Надеюсь, победы придут в самое ближайшее будущее, а именно в игре с «Балтикой».

28 августа «Акрон» на выезде уступил «Локомотиву» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счётом 0:2. Футболиста не было в заявке на игру, но он был на стадионе.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноЛевандовски вернулся в сборную Польши в качестве капитана
Вчера, 21:44
ОфициальноСтал известен итоговый состав молодёжной сборной России на сбор в сентябре
Вчера, 20:53
Тренер вратарей сборной России объяснил выбор голкиперов на ближайший сбор
Вчера, 18:30
Карпин объяснил, почему не вызвал Умярова в сборную России
Вчера, 16:57
Алексей Миранчук присоединится к сборной России позже остальных игроков
Вчера, 14:43
ОфициальноРФС объявил состав сборной России на матчи с Иорданией и Катаром
Вчера, 14:25 Фото
 
Все комментарии
1 984
1 984 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 03:45
Приветствую. Вангую массовый исход из КП и причины может быть 2 и они разные. Я, например, после кастрации линии решил, что закончу августовский КП и уйду, так как мне стало не интересно. И дело даже не в ТС. Я привык играть по всей линии, одним из любимых у меня был индивидуальный тотал. В общем хотел уже было попрощаться,... но вчера сайт сделал новый подарок и, кажется, цель на сентябрь всё-таки появилась. Но обо всём в понедельник.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:06
Ещё пару хвалебных эпитетов и готовая характеристика для вступления в какую либо партию...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 