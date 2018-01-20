«Барселона» официально опровергла информацию по Гризманну

Пресс-служба «Барселоны» официально опровергла слухи о связи каталонского клуба с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном.



«„Барселона“ категорически опровергает информацию, которая сегодня появилась в СМИ, где говорилось об интересе нашего клуба к нападающему „Атлетико“ Антуану Гризманну.



„Барселона“ возражает против этих действий СМИ, а также заявляет о своем полном уважении к футбольному клубу „Атлетико“», - говорится в сообщении пресс-службы.