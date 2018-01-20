«Барселона» официально опровергла информацию по Гризманну

Пресс-служба «Барселоны» официально опровергла слухи о связи каталонского клуба с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном.
«„Барселона“ категорически опровергает информацию, которая сегодня появилась в СМИ, где говорилось об интересе нашего клуба к нападающему „Атлетико“ Антуану Гризманну.
„Барселона“ возражает против этих действий СМИ, а также заявляет о своем полном уважении к футбольному клубу „Атлетико“», - говорится в сообщении пресс-службы.
Сегодня 16:27
ахах, я быстрее сокера, уже час назад об этом написал)))) до лета еще полгода, слухов будет куча, не стоит на каждом из них заострять внимание))
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Ты смотри..., какой весь из себя правильный!
А как СЛУХИ про Реал или Роналду выклыдывают, так сам там первее всех появляется и принимает все за правду...!
Сегодня 16:27
ахах, я быстрее сокера, уже час назад об этом написал)))) до лета еще полгода, слухов будет куча, не стоит на каждом из них заострять внимание))
__________________
Ты смотри..., какой весь из себя правильный!
А как СЛУХИ про Реал или Роналду выклыдывают, так сам там первее всех появляется и принимает все за правду...!