Агент Довбни: «Предложения поступают, интерес к его персоне есть»

Агент голкипера «СКА-Хабаровска» Алексндра Довбни рассказал, что игрок планирует остаться в хабаровском клубе, несмотря на интерес со стороны других клубов.



«В первую очередь ситуация с контрактом зависит от итогов чемпионата. Александр всем доволен, Хабаровск его принял очень тепло. На Дальнем Востоке он не первый год, чувствует себя там, как рыба в воде. Сейчас просто ждём конца сезона. Предложения поступают, интерес к его персоне есть. Контракт Довбни не до конца чемпионата. Соглашение рассчитано на 2 года.



Отступные прописаны, и человек, который год провёл в Премьер-Лиге, наверняка захочет в ней задержаться. Александр сейчас никуда не рвётся. Если бы хотел, он мог куда-нибудь уйти уже этой зимой. Но у него ещё есть желание помочь „СКА-Хабаровску“, остаться и решить задачу. Будем пытаться вместе исправить ситуацию, в которой сейчас оказалась команда. Мы никуда не торопимся».