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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
    Перейдет в зарубежный клуб
    17%
    360
    Окажется в одной из команд РФПЛ
    49%
    1019
    Во второй части сезона будет играть за "Зенит-2"
    24%
    493
    Сумеет вернуться в состав "Зенита"
    5%
    100
    Затрудняюсь ответить
    5%
    95
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15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 0:4 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 6.45 3.65 1.6
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 4:1 Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 1.45 4.55 7
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БернлиБернли 0:1 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
20:30 Идет второй тайм, 65’ Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 2:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл Фонбет 1.13 11 23
Германия. Бундеслига 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол 0:3 Логотип футбольный клуб СевильяСевилья Фонбет 2.75 3.2 2.6
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22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 4.85 4.2 1.62
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4 гола за 16 минут позволили «Арсеналу» разгромить «Кристал Пэлас»

сегодня, 19:53
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)4 : 1Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

В поединке 24-го тура АПЛ «Арсенал» разгромил «Кристал Пэлас».

Лондон, стадион «Эмирейтс»

«Арсенал» – «Кристал Пэлас» – 4:1 (4:0)
Голы: Монреаль 6, Айвоби 10, Косьельни 13, Ляказетт 22 — Миливойевич 78.

«Арсенал»: Чех, Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль (Мэйтленд-Найлс 34), Эль-Ненни, Уилшир, Джака, Озил (Нельсон 72), Айвоби (Колашинац 82), Ляказетт.
Главный тренер: Арсен Венгер.

«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Фосу-Менса, Томкинс, Келли, Ван Анхольт, МакАртур, Кабай (Ридевальд 90), Миливойевич, Заха, Сако, Бентеке. 
Главный тренер: Рой Ходжсон.

Судья: Крис Кавана.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что в том же туре «Челси» разгромил «Брайтон».

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
сегодня в 21:52
Озилу бы почаще такие номера исполнять как в эпизоде с 4 голом, глядишь и Арсенал за чемпионство бы поборолся.
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 21:52
Арсенал с победой!
Dude-MU
Dude-MU
сегодня в 21:14
Еще бы Озила на Мату обменять)))
ДСА
ДСА
сегодня в 21:11
Пол тайма поиграли и можно спокойно отдыхать.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:38
Жаль что остановились на четырех мячах
YRunner
YRunner ответил drug01
сегодня в 20:26
drug01:
Так продолжать!!!!!!
Спасибо, друг!
drug01
drug01
сегодня в 20:14
Так продолжать!!!!!!
Artuom
Artuom ответил Фрэнсис
сегодня в 20:09
Фрэнсис:
А что же в прошлой игре без него не справились?)
Тогда Санчес ещё не определился. А теперь точно переходит - и всем легче стало))) Игроки перестали переживать, что Алексис до конца сезона останется... боялись что придётся ещё несколько месяцев терпеть его)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил dzvinka
сегодня в 20:07
dzvinka:
кошельны забил, айвоби забил))) че творят то а?!))
Так праздник у нас же.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 20:05
кошельны забил, айвоби забил))) че творят то а?!))
Фрэнсис
Фрэнсис
сегодня в 20:05
А что же в прошлой игре без него не справились?)
YRunner
YRunner ответил Foxes
сегодня в 20:04
Foxes:
Вынос стекла.
Вывоз)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 20:02
Впрочем, без Санчеса будет другая картина. Посмотрим. Но Найлз точно лучше.
Foxes
Foxes ответил ст_прапорщик
сегодня в 20:02
ст_прапорщик:
Вынос стекла.
mphuZ
mphuZ ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 20:00
Так Себе Аналитик:
Млин, да и пусть он сидит на скамейке. Он только на короткий пас способен
Как это "пусть"? Он один из лучших в нашей команде!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил mphuZ
сегодня в 19:57
mphuZ:
Во втором тайме уже хуже играли, а после ухода Озила вообще бардак в атаке. Непонятно, почему Коласинак всё время на замене(( Что за чёртовщина в команде творится, раз такой игрок сидит на скамейке? P.S. Наконец-то Ляказетт забил!
Млин, да и пусть он сидит на скамейке. Он только на короткий пас способен
YRunner
YRunner ответил ст_прапорщик
сегодня в 19:57
ст_прапорщик:
Справа Ходжсон)
mphuZ
mphuZ
сегодня в 19:57
Во втором тайме уже хуже играли, а после ухода Озила вообще бардак в атаке.
Непонятно, почему Коласинак всё время на замене(( Что за чёртовщина в команде творится, раз такой игрок сидит на скамейке?

P.S. Наконец-то Ляказетт забил!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 19:56
Ой прям я не знаю... Я такой игры много лет не видел, мне кажется))) Арсенальской, когда все как команда. С пяточками, с пасами...

Эльнени сегодня вообще забожил, мне кажется, он сыграл того опорника, которого не было так давно, который избавляет защитников от необходимости выносить мячи.

Начо - всегда любил этого трудягу, но гол + 2 голевые за 13 минут не ожидал) Надеюсь, с ним все будет хорошо.

В общем, как говорится, и настроение наше улучшилось))

Празднование отъезда Санчеса отлично удалось.
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 19:56
По счету убедительные 3 очка канониров взяты)
ст_прапорщик
ст_прапорщик
сегодня в 19:53
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