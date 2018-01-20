4 гола за 16 минут позволили «Арсеналу» разгромить «Кристал Пэлас»

В поединке 24-го тура АПЛ «Арсенал» разгромил «Кристал Пэлас».
Лондон, стадион «Эмирейтс»
«Арсенал» – «Кристал Пэлас» – 4:1 (4:0)
Голы: Монреаль 6, Айвоби 10, Косьельни 13, Ляказетт 22 — Миливойевич 78.
«Арсенал»: Чех, Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль (Мэйтленд-Найлс 34), Эль-Ненни, Уилшир, Джака, Озил (Нельсон 72), Айвоби (Колашинац 82), Ляказетт.
Главный тренер: Арсен Венгер.
«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Фосу-Менса, Томкинс, Келли, Ван Анхольт, МакАртур, Кабай (Ридевальд 90), Миливойевич, Заха, Сако, Бентеке.
Главный тренер: Рой Ходжсон.
Судья: Крис Кавана.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что в том же туре «Челси» разгромил «Брайтон».
Непонятно, почему Коласинак всё время на замене(( Что за чёртовщина в команде творится, раз такой игрок сидит на скамейке?
P.S. Наконец-то Ляказетт забил!
Непонятно, почему Коласинак всё время на замене(( Что за чёртовщина в команде творится, раз такой игрок сидит на скамейке?
P.S. Наконец-то Ляказетт забил!
Эльнени сегодня вообще забожил, мне кажется, он сыграл того опорника, которого не было так давно, который избавляет защитников от необходимости выносить мячи.
Начо - всегда любил этого трудягу, но гол + 2 голевые за 13 минут не ожидал) Надеюсь, с ним все будет хорошо.
В общем, как говорится, и настроение наше улучшилось))
Празднование отъезда Санчеса отлично удалось.
Эльнени сегодня вообще забожил, мне кажется, он сыграл того опорника, которого не было так давно, который избавляет защитников от необходимости выносить мячи.
Начо - всегда любил этого трудягу, но гол + 2 голевые за 13 минут не ожидал) Надеюсь, с ним все будет хорошо.
В общем, как говорится, и настроение наше улучшилось))
Празднование отъезда Санчеса отлично удалось.