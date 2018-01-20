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Наставник «Марселя» назвал своего игрока идиотом за падение в штрафной «Кана»

20 января 2018, 03:06
КанЛоготип футбольный клуб Кан0 : 2Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия во время выездного матча 22-го тура чемпионата Франции против «Кана» (2:0) оскорбил полузащитника своей команды Максима Лопеса.

Хавбек «Марселя» после борьбы с соперником в штрафной площади «Кана» упал на газон, что вывело из себя наставника команды. Гарсия оскорбил игрока Лопеса, назвав того идиотом. Этот инцидент попал на камеры ТВ.

Видео инцидента можно посмотреть здесь.

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Все комментарии
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
20 января 2018 в 19:39
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответ cska plus (комментарий удален) (раскрыть)
20 января 2018 в 19:36
Эмоции тренера - это ни за что ?
Он за результат переживает. Не оскорбил, а дал характеристику по данному эпизоду
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
20 января 2018 в 19:36
Тут все : расизм, гомофобия, подозрение в допинге. Думаю, Руди вышка светит
Ver
Ver
20 января 2018 в 06:17
В сердцах чего не ляпнешь, а эти долбаные телевизионщики...
Kerri
Kerri
20 января 2018 в 03:14
Сильно сказано!
Гость
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