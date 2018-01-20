Наставник «Марселя» назвал своего игрока идиотом за падение в штрафной «Кана»

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20 января 2018, 03:06

Главный тренер «Марселя» во время выездного матча 22-го тура чемпионата Франции против «Кана» (2:0) оскорбил полузащитника своей команды .

Хавбек «Марселя» после борьбы с соперником в штрафной площади «Кана» упал на газон, что вывело из себя наставника команды. Гарсия оскорбил игрока Лопеса, назвав того идиотом. Этот инцидент попал на камеры ТВ.

Видео инцидента можно посмотреть здесь.