Наставник «Марселя» назвал своего игрока идиотом за падение в штрафной «Кана»

Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия во время выездного матча 22-го тура чемпионата Франции против «Кана» (2:0) оскорбил полузащитника своей команды Максима Лопеса.
Хавбек «Марселя» после борьбы с соперником в штрафной площади «Кана» упал на газон, что вывело из себя наставника команды. Гарсия оскорбил игрока Лопеса, назвав того идиотом. Этот инцидент попал на камеры ТВ.
Видео инцидента можно посмотреть здесь.
Он за результат переживает. Не оскорбил, а дал характеристику по данному эпизоду
Он за результат переживает. Не оскорбил, а дал характеристику по данному эпизоду