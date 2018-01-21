«Лацио» разгромил «Кьево» и обошел «Интер» в таблице

«Лацио» легко сломил сопротивление «Кьево» в матче 20-го тура Серии А и вышел на 3-е место в таблице.
Рим, стадион «Олимпико».
«Лацио» – «Кьево» – 5:1 (2:1)
Голы: Луис Альберто 23, Милинкович-Савич 31, 68, Баштуш 84, Нани 87. — Пуччарелли 25.
«Лацио»: Стракоша, де Врей, Уоллес, Марушич, Баштуш, Милинкович-Савич (Нани 76), Лулич (Д. Лукаку 64), Луис Альберто, Пароло, Лукас Лейва, Иммобиле (Фелипе Андерсон 35).
Главный тренер: Симоне Индзаги.
«Кьево»: Соррентино, Бани, Гобби, Каччаторе, Томович, Бастьен (Гарритано 88), Радованович, Бирса (Лерис 75), Хетемай, Стемпиньски (Пеллиссье 61), Пуччарелли.
Главный тренер: Роландо Маран.
Предупреждения: Лулич 53.
Судья: Абиссо.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
В другом матче тура «Наполи» одолел «Аталанту» (1:0).
Единственное что омрачило, это вынужденная замена Чиро. К невынужденным ошибкам тандема Баштуш/Уоллес уже привыкли, не в новинку.
Всех Лациале с победой!
Единственное что омрачило, это вынужденная замена Чиро. К невынужденным ошибкам тандема Баштуш/Уоллес уже привыкли, не в новинку.
Всех Лациале с победой!