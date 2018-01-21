«Лацио» разгромил «Кьево» и обошел «Интер» в таблице

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 1:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 5 4 1.65
Германия. Бундеслига 2017/2018, 19 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 4:2 Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер Фонбет 1.13 8.5 18
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 1:1 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 Фонбет 1.55 4.15 5.85
Испания. Примера 2017/2018, 20 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 7:1 Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво Фонбет 1.09 10.5 20
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Италия. Серия А 2017/2018, 21 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи Фонбет 3.75 3.4 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 5:1 Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево Фонбет 1.25 5.8 11
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КальяриКальяри 1:2 Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 3.9 3.5 1.92
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома Фонбет 2.4 3.33 2.9
Голландия. Эредивизие 2017/2018, 19 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 2:0 Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд Фонбет 1.65 4 4.5
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 0:0 Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 22 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонакоМонако 3:1 Логотип футбольный клуб МетцМетц Фонбет 1.3 5.5 9
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 5.7 4.5 1.5
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«Лацио» разгромил «Кьево» и обошел «Интер» в таблице

сегодня, 18:53
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)5 : 1Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)КьевоМатч завершен

«Лацио» легко сломил сопротивление «Кьево» в матче 20-го тура Серии А и вышел на 3-е место в таблице.

Рим, стадион «Олимпико».

«Лацио» – «Кьево» – 5:1 (2:1)
Голы: Луис Альберто 23, Милинкович-Савич 31, 68, Баштуш 84, Нани 87. — Пуччарелли 25.

«Лацио»: Стракоша, де Врей, Уоллес, Марушич, Баштуш, Милинкович-Савич (Нани 76), Лулич (Д. Лукаку 64), Луис Альберто, Пароло, Лукас Лейва, Иммобиле (Фелипе Андерсон 35).
Главный тренер: Симоне Индзаги.

«Кьево»: Соррентино, Бани, Гобби, Каччаторе, Томович, Бастьен (Гарритано 88), Радованович, Бирса (Лерис 75), Хетемай, Стемпиньски (Пеллиссье 61), Пуччарелли.
Главный тренер: Роландо Маран.

Предупреждения: Лулич 53.

Судья: Абиссо.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

В другом матче тура «Наполи» одолел «Аталанту» (1:0).

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Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь ответил Богиня Соккера
сегодня в 21:58
Богиня Соккера:
Ювентус то всё равно второй. Наполи выиграет Серию А.
    Миклухо Маклаевич
    Миклухо Маклаевич
    сегодня в 21:13
    Чиро - здоровья!
    Богиня Соккера
    Богиня Соккера ответил Великий Князь
    сегодня в 20:58
    Великий Князь:
    С победой орлы! Наконец то мало по малу турнирная таблица начинает приобретать логичный вид. А там где логика, там интера в первой половине быть не может.
    Ювентус то всё равно второй. Наполи выиграет Серию А.
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok
    сегодня в 20:33
    Первый клуб Рима с победой!
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 20:06
      Bekelman55
      Bekelman55
      сегодня в 19:50
      Лацио не мелочится )))
      Сливки общества
      Сливки общества
      сегодня в 19:49
      Молодцы! Поздравляю с победой!
      Великий Князь
      Великий Князь
      сегодня в 19:40
        Остапчук 67
        Остапчук 67
        сегодня в 19:36
        Вперед к Лиге чемпионов, "Лацио"!!!
        "Рома" сегодня должна проиграть, для Спалетти это дело принципа.
        FILL3287
        FILL3287 ответил Великий Князь
        сегодня в 19:31
        Великий Князь:
        С победой орлы! Наконец то мало по малу турнирная таблица начинает приобретать логичный вид. А там где логика, там интера в первой половине быть не может.
        Интера вообще существование не должно!
        Великий Князь
        Великий Князь
        сегодня в 19:19
        С победой орлы!
        Наконец то мало по малу турнирная таблица начинает приобретать логичный вид. А там где логика, там интера в первой половине быть не может.
        Алсидес Гиджиев
        Алсидес Гиджиев
        сегодня в 19:19
        Вот уже оргтехника и в кювете
        SSC
        SSC ответил SSFormello
        сегодня в 19:18
        SSFormello:
        Ты о Наполи?! Почем ныне гол из офсайда?
        слышь я твою команду не оскорблял, забыли уже унижение от них...
        Fuad Samedzadeh
        Fuad Samedzadeh
        сегодня в 19:17
        С победой побратимы!!все по делу,теперь надо догонять Юве.Клозе Миро полностью согласен,когда эти люди в черном или в желтом не мешают,То Lazio унижает всех и все...
        FILL3287
        FILL3287 ответил Klose_Miro
        сегодня в 19:17
        Klose_Miro:
        Судьи не мешают - Лацио унижает. Единственное что омрачило, это вынужденная замена Чиро. К невынужденным ошибкам тандема Баштуш/Уоллес уже привыкли, не в новинку. Всех Лациале с победой!
        разговор был о двух матчах)) С победой вас!
        SSFormello
        SSFormello ответил SSC
        сегодня в 19:08
        SSC:
        ставил, норм редко подводят, но ска где эта ветка с удине, твари всю ставку убили, вот за что такие команды существуют?
        Ты о Наполи?! Почем ныне гол из офсайда?
        mAlice
        mAlice ответил Klose_Miro
        сегодня в 19:05
        Klose_Miro:
        Судьи не мешают - Лацио унижает. Единственное что омрачило, это вынужденная замена Чиро. К невынужденным ошибкам тандема Баштуш/Уоллес уже привыкли, не в новинку. Всех Лациале с победой!
        Особо отметим португальскую задницу. Не зря верила в Нани. Если кто и сможет заменить Чируццо на острие - то только он.
        SSC
        SSC
        сегодня в 19:04
        ставил, норм редко подводят, но ска где эта ветка с удине, твари всю ставку убили, вот за что такие команды существуют?
        Klose_Miro
        Klose_Miro ответил FILL3287
        сегодня в 19:02
        FILL3287:
        Классный матч! С победой лацики)
          Klose_Miro
          Klose_Miro
          сегодня в 19:00
          Судьи не мешают - Лацио унижает.
          Единственное что омрачило, это вынужденная замена Чиро. К невынужденным ошибкам тандема Баштуш/Уоллес уже привыкли, не в новинку.
          Всех Лациале с победой!
          Lazio-Kiev
          Lazio-Kiev
          сегодня в 19:00
          Парящий орёл- это вам не летающий ослик! С победой!
          SpartakАдекват
          SpartakАдекват
          сегодня в 18:58
          Всё по делу! Рад за Нани, который отметился не только голом, но и голевой передачей!)
          Vane4ek
          Vane4ek
          сегодня в 18:57
          Красавцы!) Одна из самых ярких, если не самая яркая команда в Серии А !) Ждем в ЛЧ в следующем сезоне!))
          cannongun
          cannongun
          сегодня в 18:56
          с победой!
          FILL3287
          FILL3287
          сегодня в 18:54
          Классный матч!
          С победой лацики)
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