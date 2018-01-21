«Зенит» может перехватить у «Спартака» Максимовича

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Австралия. А-Лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Португалия. Примейра
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 1:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 5 4 1.65
Германия. Бундеслига 2017/2018, 19 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 4:2 Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер Фонбет 1.13 8.5 18
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 1:1 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 Фонбет 1.55 4.15 5.85
Испания. Примера 2017/2018, 20 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 7:1 Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво Фонбет 1.09 10.5 20
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Италия. Серия А 2017/2018, 21 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи Фонбет 3.75 3.4 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 5:1 Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево Фонбет 1.25 5.8 11
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КальяриКальяри 1:2 Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 3.9 3.5 1.92
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома Фонбет 2.4 3.33 2.9
Голландия. Эредивизие 2017/2018, 19 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 2:0 Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд Фонбет 1.65 4 4.5
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 0:0 Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 22 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонакоМонако 3:1 Логотип футбольный клуб МетцМетц Фонбет 1.3 5.5 9
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 5.7 4.5 1.5
  • Главные новости
  • Все новости
21:54
«Милан» одержал волевую победу над «Кальяри»5
21:17
Каррера нацелился на победу в трех турнирах31
20:53
«Тоттенхэм» потерял очки в матче с «Саутгемптоном»23
20:03
«Реал» разбил «Депортиво»96
19:23
Левандовски и Мюллер разобрались с «Вердером»7
21:59
«Бетис» - «Барселона»: стартовые составы2
21:53
Гола Пьяцы не хватило «Шальке» для победы над «Ганновером»0
21:39
Друг Роналду: «Страсть к футболу для Криштиану важнее денег»3
21:37
Пеллегрино: «Сейчас для „Саутгемтона“ важно любое очко»0
21:31
Почеттино: «Поле было в тяжелом состоянии, поэтому сложно было хорошо сыграть»0
21:27
Каррера: «„Спартак“ не получал никаких предложений и запросов по Промесу»1
21:23
Эрик Дайер: «„Тоттенхэм“ не смог показать свой максимум»1
21:19
Тадич: «Встречались две агрессивные команды, поэтому было много борьбы»0
21:13
Уорд-Праус: «„Саутгемптон“ должен бороться в каждом матче»0
21:10
Каррера: «Джикия, учитывая его характер, восстановится раньше срока»1
21:08
Бертран: «Рады, что заработали очки в матче с „Тоттенхэмом“»0
20:59
«Монако» одержал победу над «Метцом»1
20:40
Роналду воспользовался телефоном, чтобы оценить тяжесть своей травмы29
20:36
Иммобиле получил травму в матче с «Кьево»0
20:28
Симоне Индзаги: «Сегодня мы смогли забить много голов - это хороший знак»1
20:26
Аллегри: «Буффон вернется в состав на следующей неделе»0
20:16
Перес сообщил Роналду, что у «Реала» нет денег на продление контракта с португальцем37
20:05
Пеле: «Я в порядке»2
19:45
ЦСКА сыграл вничью с «Волеренгой»21
19:38
«Ахмат» обыграл пражскую «Славию»2

«Зенит» может перехватить у «Спартака» Максимовича

сегодня, 19:30

«Спартак» ждет ответа от «Наполи» по защитнику итальянской команды Николе Максимовичу. «Красно-белые» надеются арендовать игрока за 1,7 - 2 млн евро без обязательного выкупа, в то время как «Сассуоло» и два английских клуба планируют выкупить футболиста.

Кроме того, в ситуацию может вмешаться «Зенит», который хотел пригласить 26-летнего Максимовича еще летом. В любой момент клуб из Петербурга может прислать официальное предложение.

В борьбе за футболиста участвуют также «Вильярреал» и «Сент-Этьен». «Наполи» предстоит выбрать наиболее выгодное для себя предложение.

Сам Максимович, по слухам, не против перейти в «Спартак».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Трансфер Вериссимо в «Спартак» крайне маловероятен
Сегодня, 19:14 9
Промес зимой не покинет «Спартак», несмотря на интерес из Англии и Китая
Сегодня, 18:20 39
«Спартак» не будет покупать Рабелло
Сегодня, 17:18 5
Зе Луиш отказался переезжать в Англию
Сегодня, 17:01 38
Агент: «Оздоева хочет подписать „Локомотив“»
Сегодня, 16:35 5
«Зенит» сделал предложение по Беляеву, «Арсенал» отказал
Сегодня, 15:34 39
Обсудить
Все комментарии
Поц
Поц
сегодня в 22:02
Ничего не состоится. Одна болтовня и набивание цены. Спартак за дорого не возьмет, Наполи за дешево не отпустит.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 21:52
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил ПерекатиПоле
    сегодня в 21:50
    ПерекатиПоле:
    Если Зенит захочет, то естественно перехватит игрока у 112 команды Европы. Другое дело, нужен ли он нам?
    Как там Новосельцев? Из какой команды в Европе, его взяли вы?
    MIKITA463295
    MIKITA463295
    сегодня в 21:43
    И правильно сделал что в Зенит не перешел там уже своих некуда девать...
    Footbolista
    Footbolista ответил ПерекатиПоле
    сегодня в 21:39
    ПерекатиПоле:
    Если Зенит захочет, то естественно перехватит игрока у 112 команды Европы. Другое дело, нужен ли он нам?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 21:37
    А смысл ?????
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    сегодня в 21:33
    Если Зенит захочет, то естественно перехватит игрока у 112 команды Европы. Другое дело, нужен ли он нам?
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил спартак 1987
    сегодня в 21:12
    спартак 1987:
    я тоже этому удивился, хотел почитать какая у коней перспективная молодёжь по словам их болельщиков( правда когда слухи появились про Мусу те же кони тут начили писать, что нигериец( не путать с зулусом, у коней их нет😂) должен играть,а молодые пусть посидят на банке. кони, такие кони...
      спартак 1987
      спартак 1987 ответил AntiherQ1488
      сегодня в 21:10
      я тоже этому удивился, хотел почитать какая у коней перспективная молодёжь по словам их болельщиков( правда когда слухи появились про Мусу те же кони тут начили писать, что нигериец( не путать с зулусом, у коней их нет😂) должен играть,а молодые пусть посидят на банке. кони, такие кони...
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил спартак 1987
      сегодня в 21:04
      спартак 1987:
      0-0😂
      Спартак с китайцами набрал комментов 300. Товарняк. Их даже не разместили?))
      спартак 1987
      спартак 1987 ответил AntiherQ1488
      сегодня в 21:02
      0-0😂
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил спартак 1987
      сегодня в 21:02
      спартак 1987:
      Кони как товарняк прошёл? на соккере даже ветки нет сегодня после вашей игры с норвежской валеренгой. смотрел реал-депортиво, в перерыве время скоротал включив игру цска с норвежцами, вроде второй состав играл, а содержание всё тоже, катание мяча защитниками на своей половине поля без обостренний, ну и разметку поля не понял, в какой там вид спорта чаще играют?
      А как они сыграли?))
      спартак 1987
      спартак 1987
      сегодня в 20:59
      Кони как товарняк прошёл? на соккере даже ветки нет сегодня после вашей игры с норвежской валеренгой. смотрел реал-депортиво, в перерыве время скоротал включив игру цска с норвежцами, вроде второй состав играл, а содержание всё тоже, катание мяча защитниками на своей половине поля без обостренний, ну и разметку поля не понял, в какой там вид спорта чаще играют?
      FILL3287
      FILL3287
      сегодня в 20:58
      А накупят состав второсортных аргов,ну так,что бы людей посмешить))
      artsinalex
      artsinalex
      сегодня в 20:53
      Звенит пусть лучше своих аргентосов в Китай продаёт!!!
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил Миклухо Маклаевич
      сегодня в 20:45
      Миклухо Маклаевич:
      Этот Стёпа видимо вам неплохо пуканы зажёг, раз вы тут его так хейтите!))
      Ага, а еще этот степа - любит мужчин. Странный он персонаж.
      Миклухо Маклаевич
      Миклухо Маклаевич
      сегодня в 20:43
      Этот Стёпа видимо вам неплохо пуканы зажёг, раз вы тут его так хейтите!))
      mat73
      mat73 ответил drug01
      сегодня в 20:38
      drug01:
      Зенит как коршун, деньги шальные раз и на лавку......
      Как обычно - ни себе, ни людям!..
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил makkie
      сегодня в 20:37
      makkie:
      Никакой фантазии у человека - мало того, что сам с собой разговаривает, так еще и слово не держит. Все всё прекрасно понимают 😊
      Да еще какая фантазия)) 40 разных личностей)) Психиатрам - рай для пособия.
      makkie
      makkie ответил AntiherQ1488
      сегодня в 20:34
      AntiherQ1488:
      Степа, мы тебя узнали, выходи, капуста))
      Никакой фантазии у человека - мало того, что сам с собой разговаривает, так еще и слово не держит. Все всё прекрасно понимают 😊
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил spartach n1
      сегодня в 20:32
      spartach n1:
      А я думаю где степка,а он уже в новом аккаунте щеголяет,миклуха получше ниче не мог придумать ?
      ИИ - тест Тьюринга проходят, а Степа - тест на человека все пройти не может))
      salaga
      salaga
      сегодня в 20:29
      может вмешаться «Зенит»,
      ------------------------------------------------------
      Ещё ни слухом, ни духом, а уже вселенская паника.
      TihonAlt
      TihonAlt
      сегодня в 20:27
      компания скамеечников пополнится:)
      spartach n1
      spartach n1
      сегодня в 20:26
      А я думаю где степка,а он уже в новом аккаунте щеголяет,миклуха получше ниче не мог придумать ?
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил Shagrath82
      сегодня в 20:26
      Он скорее передаст))
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил Миклухо Маклаевич
      сегодня в 20:25
      Миклухо Маклаевич:
      Меньше жёлудей кушай, казаться будет меньше))
      дада, а потом лайки под "нужными" комментариями. Ясно.
      Миклухо Маклаевич
      Миклухо Маклаевич ответил AntiherQ1488
      сегодня в 20:24
      AntiherQ1488:
      Степа, мы тебя узнали, выходи, капуста))
      Меньше жёлудей кушай, казаться будет меньше))
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил Миклухо Маклаевич
      сегодня в 20:21
      Миклухо Маклаевич:
      Да куда уж мне до вас клавишный герой) У вас же тут куча орденов и медалей за боевые интернет-действия)))
      Степа, мы тебя узнали, выходи, капуста))
      Миклухо Маклаевич
      Миклухо Маклаевич ответил makkie
      сегодня в 20:20
      makkie:
      Что за новорег тут права качает и указывает, кому что говорить? Не слишком ли завышено ЧСВ?
      Да куда уж мне до вас клавишный герой) У вас же тут куча орденов и медалей за боевые интернет-действия)))
      makkie
      makkie
      сегодня в 20:14
      Что за новорег тут права качает и указывает, кому что говорить?
      Не слишком ли завышено ЧСВ?
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100