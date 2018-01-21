«Зенит» может перехватить у «Спартака» Максимовича

«Спартак» ждет ответа от «Наполи» по защитнику итальянской команды Николе Максимовичу. «Красно-белые» надеются арендовать игрока за 1,7 - 2 млн евро без обязательного выкупа, в то время как «Сассуоло» и два английских клуба планируют выкупить футболиста.

Кроме того, в ситуацию может вмешаться «Зенит», который хотел пригласить 26-летнего Максимовича еще летом. В любой момент клуб из Петербурга может прислать официальное предложение.

В борьбе за футболиста участвуют также «Вильярреал» и «Сент-Этьен». «Наполи» предстоит выбрать наиболее выгодное для себя предложение.

Сам Максимович, по слухам, не против перейти в «Спартак».