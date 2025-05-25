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«Арсенал» в концовке вырвал победу в игре с «Саутгемптоном»

вчера, 19:57
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Саутгемптон» уступил «Арсеналу» в матче 38-го тура АПЛ (1:2).

На 43-й минуте первый гол в игре забил защитник «Арсенала» Киран Тирни. На 56-й минуте Росс Стюарт сравнял счёт. Гол Мартина Эдегора на 89-й минуте принес победу гостям.

«Саутгемптон» завершил сезон на последнем месте (12 очков), «Арсенал» расположился на 2-м месте (74 очка).

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:09
Ну что же пушкари, с победой нас и с окончанием сезона!!! Третий сезон подряд заканчиваем на втором месте, значит мы теперь не "вечно четвертые", а "вечно вторые"))) улучшение на лицо)))
Болельщики со стажем могут помнить, бывало у нас уже такое, на рубеже веков,а потом взяли чемпионство, может это судьба, и следующий сезон будет нашим???
Спасибо команде за сезон, в котором было всё, и радость и злость и грусть....надеюсь летом действительно усилят состав, и желательно углубить его, что бы не сливать внутренние кубки, а бороться за них до самого конца!!!
Гость
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