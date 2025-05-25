«Арсенал» в концовке вырвал победу в игре с «Саутгемптоном»

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вчера, 19:57

«Саутгемптон» уступил «Арсеналу» в матче 38-го тура АПЛ (1:2).

На 43-й минуте первый гол в игре забил защитник «Арсенала» Киран Тирни. На 56-й минуте Росс Стюарт сравнял счёт. Гол Мартина Эдегора на 89-й минуте принес победу гостям.

«Саутгемптон» завершил сезон на последнем месте (12 очков), «Арсенал» расположился на 2-м месте (74 очка).