«Арсенал» в концовке вырвал победу в игре с «Саутгемптоном»

«Саутгемптон» уступил «Арсеналу» в матче 38-го тура АПЛ (1:2).
На 43-й минуте первый гол в игре забил защитник «Арсенала» Киран Тирни. На 56-й минуте Росс Стюарт сравнял счёт. Гол Мартина Эдегора на 89-й минуте принес победу гостям.
«Саутгемптон» завершил сезон на последнем месте (12 очков), «Арсенал» расположился на 2-м месте (74 очка).
Болельщики со стажем могут помнить, бывало у нас уже такое, на рубеже веков,а потом взяли чемпионство, может это судьба, и следующий сезон будет нашим???
Спасибо команде за сезон, в котором было всё, и радость и злость и грусть....надеюсь летом действительно усилят состав, и желательно углубить его, что бы не сливать внутренние кубки, а бороться за них до самого конца!!!
Болельщики со стажем могут помнить, бывало у нас уже такое, на рубеже веков,а потом взяли чемпионство, может это судьба, и следующий сезон будет нашим???
Спасибо команде за сезон, в котором было всё, и радость и злость и грусть....надеюсь летом действительно усилят состав, и желательно углубить его, что бы не сливать внутренние кубки, а бороться за них до самого конца!!!