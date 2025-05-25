«Ньюкасл» уступил «Эвертону», но вышел в Лигу чемпионов

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вчера, 19:59

«Ньюкасл» проиграл «Эвертону» в матче 38-го тура АПЛ (0:1).

Единственный гол в матче забил Карлос Алькарас на 65-й минуте.

«Ньюкасл» закончил сезон на 5-м месте (66 очков) и сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Эвертон» финишировал на 13-м месте (48 очков).