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«Ньюкасл» уступил «Эвертону», но вышел в Лигу чемпионов

вчера, 19:59
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)0 : 1Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

«Ньюкасл» проиграл «Эвертону» в матче 38-го тура АПЛ (0:1).

Единственный гол в матче забил Карлос Алькарас на 65-й минуте.

«Ньюкасл» закончил сезон на 5-м месте (66 очков) и сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Эвертон» финишировал на 13-м месте (48 очков).

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24 мая
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Все комментарии
SHEARER
SHEARER
вчера в 20:49
Значит сыграем в лиги чемпионов!
azkan
azkan
вчера в 20:43
Вообще интересный тур получился. Особенно за борьбу за место в ЛЧ.
В конце концов сороки проиграв попадают в ЛЧ.
АВ жаль конечно. Там судьи начудили оказывается. Завтра посмотрю матч.
Зато выступят в ЛЕ и Эмери первый претендент на этот кубок! А там и ЛЧ вот оно))
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:23
Это не оправдание для Ньюкасла, который хочет быть топ клубом. В котором игроки на порядок выше, чем у ирисок. И на этот матч мотивация у сорок должна была быть выше чем у Эвертона. И это как раз показатель, что Мойес не зря свой хлеб ест, а вот Хау имея состав лучше - недорабатывает.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 20:20
Дэвид Мойес оживил Эвертон.
многие топ-команды пострадали после того.
включая Ливерпуль.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 20:03
Не верю я в Хау. Ньюкаслу нужен топ-тренер, а не это, несмотря на победу в кубке лиги. Просто позор проиграть многострадальному Эвертону, которому вообще ничего не надо было, а для сорок это самый важный матч сезона. И попали в итоге в ЛЧ только благодаря МЮ, который решил все-таки на мажорной ноте закончит сезон пернд своими болельщиками, но лучше бы сделал это в финале ЛЕ.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:01
Повезло сорокам
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