«Ньюкасл» уступил «Эвертону», но вышел в Лигу чемпионов

«Ньюкасл» проиграл «Эвертону» в матче 38-го тура АПЛ (0:1).
Единственный гол в матче забил Карлос Алькарас на 65-й минуте.
«Ньюкасл» закончил сезон на 5-м месте (66 очков) и сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Эвертон» финишировал на 13-м месте (48 очков).
В конце концов сороки проиграв попадают в ЛЧ.
АВ жаль конечно. Там судьи начудили оказывается. Завтра посмотрю матч.
Зато выступят в ЛЕ и Эмери первый претендент на этот кубок! А там и ЛЧ вот оно))
В конце концов сороки проиграв попадают в ЛЧ.
АВ жаль конечно. Там судьи начудили оказывается. Завтра посмотрю матч.
Зато выступят в ЛЕ и Эмери первый претендент на этот кубок! А там и ЛЧ вот оно))
многие топ-команды пострадали после того.
включая Ливерпуль.
многие топ-команды пострадали после того.
включая Ливерпуль.