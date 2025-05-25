«Лацио» – «Лечче»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» – «Лечче», который состоится 25 мая 2025 года
«Лацио»
«Лацио» находится в очень сложной ситуации, что касается попадания в топ-4 Серии А. Перед заключительным туром римляне идут лишь на шестом месте с 65 баллами и отстают на один пункт от «Ромы» и на два от «Ювентуса». Поражение «зебр» и потеря очков «Ромой» при победе «Лацио» выведет их в Лигу чемпионов, что кажется маловероятным сценарием.
18 мая «Лацио» спас ничью на выезде с «Интером» (2:2), а 10 числа команда поделила очки на своем стадионе с «Ювентусом» (1:1).
«Лечче»
«Лечче» одержал важнейшую победу в прошлом туре, которая может оставить команду в Серии А. Коллектив набрал 31 балл и на два пункта опережает «Венецию», идущую в зоне вылета. В игре с «Лацио» у гостей крайне мало шансов набрать очки, поэтому придется параллельно надеяться на то, что конкурент не сможет обыграть мотивированный «Ювентус». Концовка сезона будет интересной и возможно непредсказуемой.
18 мая «Лечче» выиграл домашний матч с «Торино» (1:0), а 11 числа поделил очки на выезде с «Вероной» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лацио» — 1.46
- Ничья – 4.3
- Победит «Лечче» – 8
- Тотал больше 3 мячей – 1.63
- Тотал меньше 3 мячей – 2.3
Статистика
- «Лечче» выиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах
- Восемь из десяти последних матчей «Лацио» на своем поле в основное время завершились ничейными результатами
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Лацио», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.46. Римский клуб не имеет много шансов на топ-4, но сделает от себя все возможное, чтобы это осуществилось и добьется победы над командой из низов турнирной таблицы.