«Лацио» – «Лечче»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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вчера, 20:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» – «Лечче», который состоится 25 мая 2025 года

«Лацио»

«Лацио» находится в очень сложной ситуации, что касается попадания в топ-4 Серии А. Перед заключительным туром римляне идут лишь на шестом месте с 65 баллами и отстают на один пункт от «Ромы» и на два от «Ювентуса». Поражение «зебр» и потеря очков «Ромой» при победе «Лацио» выведет их в Лигу чемпионов, что кажется маловероятным сценарием.

18 мая «Лацио» спас ничью на выезде с «Интером» (2:2), а 10 числа команда поделила очки на своем стадионе с «Ювентусом» (1:1).

«Лечче»

«Лечче» одержал важнейшую победу в прошлом туре, которая может оставить команду в Серии А. Коллектив набрал 31 балл и на два пункта опережает «Венецию», идущую в зоне вылета. В игре с «Лацио» у гостей крайне мало шансов набрать очки, поэтому придется параллельно надеяться на то, что конкурент не сможет обыграть мотивированный «Ювентус». Концовка сезона будет интересной и возможно непредсказуемой.

18 мая «Лечче» выиграл домашний матч с «Торино» (1:0), а 11 числа поделил очки на выезде с «Вероной» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лацио» — 1.46

Ничья – 4.3

Победит «Лечче» – 8

Тотал больше 3 мячей – 1.63

Тотал меньше 3 мячей – 2.3

Статистика

«Лечче» выиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей «Лацио» на своем поле в основное время завершились ничейными результатами

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Лацио», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.46. Римский клуб не имеет много шансов на топ-4, но сделает от себя все возможное, чтобы это осуществилось и добьется победы над командой из низов турнирной таблицы.