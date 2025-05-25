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«Ювентус» одержал волевую победу над «Венецией» и вышел в Лигу чемпионов

вчера, 23:46
ВенецияЛоготип футбольный клуб Венеция2 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Венеция» уступила «Ювентусу» в матче 38-го тура Серии А (2:3).

На 2-й минуте Даниел Фила вывел хозяев поля вперёд. На 25-й минуте Кенан Йилдыз восстановил равенство в счёте. На 31-й минуте Рандаль Коло Муани вывел туринцев вперед. На 55-й минуте Ригесиано Хапс сравнял счёт. На 73-й минуте Мануэль Локателли принёс победу «Ювентусу», реализовав пенальти.

«Венеция» финишировала на 19-м месте в чемпионате Италии (29 очков) и вылетела в Серию Б. «Ювентус» стал 4-м (70 баллов). Клуб сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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