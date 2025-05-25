«Ливерпуль» в меньшинстве сыграл вничью с «Кристал Пэлас»

«Ливерпуль» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью в матче 38-го тура АПЛ (1:1).
Счет в матче был открыт на 9-й минуте, отличился Исмаила Сарр. На 68-й минуте полузащитник хозяев Райан Гравенберх был удалён с поля. На 85-й минуте Мохамед Салах восстановил равенство.
«Ливерпуль» занял первое место в чемпионате Англии. Клуб набрал 84 очка. «Кристал Пэлас» расположился на 12-м месте (53 балла).
Брависсимо Юрген, который создал эту чемпионскую команду!!!
Брависсимо Юрген, который создал эту чемпионскую команду!!!
КП очень сильно прибавил в конце сезона.
думаю, если еще усилятся летом, то вполне могут бороться за ЛЧ в след сезоне с таким тренером. Гласнер точно второй тренер сезона после Слота.
КП очень сильно прибавил в конце сезона.
думаю, если еще усилятся летом, то вполне могут бороться за ЛЧ в след сезоне с таким тренером. Гласнер точно второй тренер сезона после Слота.