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«Ливерпуль» в меньшинстве сыграл вничью с «Кристал Пэлас»

вчера, 19:54
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 1Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

«Ливерпуль» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью в матче 38-го тура АПЛ (1:1).

Счет в матче был открыт на 9-й минуте, отличился Исмаила Сарр. На 68-й минуте полузащитник хозяев Райан Гравенберх был удалён с поля. На 85-й минуте Мохамед Салах восстановил равенство.

«Ливерпуль» занял первое место в чемпионате Англии. Клуб набрал 84 очка. «Кристал Пэлас» расположился на 12-м месте (53 балла).

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:17
Есть 20 Чемпионство! Ливерпуль с трофеем!! Браво Слот!!!
Брависсимо Юрген, который создал эту чемпионскую команду!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:46
игра была на удивление напряженная.
КП очень сильно прибавил в конце сезона.
думаю, если еще усилятся летом, то вполне могут бороться за ЛЧ в след сезоне с таким тренером. Гласнер точно второй тренер сезона после Слота.
Гость
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