«Ливерпуль» в меньшинстве сыграл вничью с «Кристал Пэлас»

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вчера, 19:54

«Ливерпуль» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью в матче 38-го тура АПЛ (1:1).

Счет в матче был открыт на 9-й минуте, отличился Исмаила Сарр. На 68-й минуте полузащитник хозяев Райан Гравенберх был удалён с поля. На 85-й минуте Мохамед Салах восстановил равенство.

«Ливерпуль» занял первое место в чемпионате Англии. Клуб набрал 84 очка. «Кристал Пэлас» расположился на 12-м месте (53 балла).