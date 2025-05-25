«Челси» одолел «Ноттингем Форест» и сыграет в Лиге чемпионов

«Ноттингем Форест» потерпел домашнее поражение от «Челси» в матче 38-го тура АПЛ (0:1).
На 50-й минуте гол забил защитник Леви Колуилл.
«Ноттингем Форест» закончил чемпионат на 7-м месте (65 очков). Клуб сыграет Лиге конференций в следующем сезоне. «Челси» пришёл на 4-м месте (69 очков) и вышел в Лигу чемпионов.
Если бы не знал счет матчей Нюькасла и АВ смотрел бы валидольно и с адреналинчиком концовку))
В начале Мареска и футболисты были в шоке от агрессивной атакующей игры форестов.
Сами хотел наверное забить быстрый гол и ждать что раскроются. А вот на сказал Санту и выдал сразу же прессинг и атаку. Хоть во втором тайме немного в себя пришли.
Единственный плюс игры Челси, это наконец они научились играть на удержание. С горем пополам, но уже умеют. Остальное как говорится ж.. па!
Мареску не уволят это точно. Надеюсь он что то сделает в каникулах и игроки наберутся опыта еще и в клубном чемпионате мира.
Поздравляю фанатов Челси с выходом в Лигу Чемпионов! Хоть как но мы там будем играть.
Если бы не знал счет матчей Нюькасла и АВ смотрел бы валидольно и с адреналинчиком концовку))
В начале Мареска и футболисты были в шоке от агрессивной атакующей игры форестов.
Сами хотел наверное забить быстрый гол и ждать что раскроются. А вот на сказал Санту и выдал сразу же прессинг и атаку. Хоть во втором тайме немного в себя пришли.
Единственный плюс игры Челси, это наконец они научились играть на удержание. С горем пополам, но уже умеют. Остальное как говорится ж.. па!
Мареску не уволят это точно. Надеюсь он что то сделает в каникулах и игроки наберутся опыта еще и в клубном чемпионате мира.
Поздравляю фанатов Челси с выходом в Лигу Чемпионов! Хоть как но мы там будем играть.