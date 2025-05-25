«Челси» одолел «Ноттингем Форест» и сыграет в Лиге чемпионов

1748192479

вчера, 20:01

«Ноттингем Форест» потерпел домашнее поражение от «Челси» в матче 38-го тура АПЛ (0:1).

На 50-й минуте гол забил защитник Леви Колуилл.

«Ноттингем Форест» закончил чемпионат на 7-м месте (65 очков). Клуб сыграет Лиге конференций в следующем сезоне. «Челси» пришёл на 4-м месте (69 очков) и вышел в Лигу чемпионов.