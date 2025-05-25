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«Челси» одолел «Ноттингем Форест» и сыграет в Лиге чемпионов

вчера, 20:01
Ноттингем ФорестЛоготип футбольный клуб Ноттингем Форест0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Ноттингем Форест» потерпел домашнее поражение от «Челси» в матче 38-го тура АПЛ (0:1).

На 50-й минуте гол забил защитник Леви Колуилл.

«Ноттингем Форест» закончил чемпионат на 7-м месте (65 очков). Клуб сыграет Лиге конференций в следующем сезоне. «Челси» пришёл на 4-м месте (69 очков) и вышел в Лигу чемпионов.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:20
Жаль лесников, не ожидал, что они с 3 места так упадут...но объективно говоря команда еще сыровата, не тянет на дистанции
но все равно респект игрокам и тренеру!
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:59
Жаль, что Ноттингем не сыграет в ЛЧ
ABir
ABir
вчера в 20:50
Челси вернулся в элиту АПЛ после ухода Абрамовича.
azkan
azkan
вчера в 20:27
Со скрипом, но с трудом и потом победили! С чем и поздравляю Челси!
Если бы не знал счет матчей Нюькасла и АВ смотрел бы валидольно и с адреналинчиком концовку))
В начале Мареска и футболисты были в шоке от агрессивной атакующей игры форестов.
Сами хотел наверное забить быстрый гол и ждать что раскроются. А вот на сказал Санту и выдал сразу же прессинг и атаку. Хоть во втором тайме немного в себя пришли.
Единственный плюс игры Челси, это наконец они научились играть на удержание. С горем пополам, но уже умеют. Остальное как говорится ж.. па!
Мареску не уволят это точно. Надеюсь он что то сделает в каникулах и игроки наберутся опыта еще и в клубном чемпионате мира.
Поздравляю фанатов Челси с выходом в Лигу Чемпионов! Хоть как но мы там будем играть.
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 20:11
Это хорошо, что сыграем в лиги чемпионов, плохо. что всю вторую половину сезона Челси играл в какой то анти футбол,что на него больно смотреть, Мореска сам по ходу не понимает в какой футбол играет команда. Формально задача на сезон выполнили но при этом Мореску надо гнать,не тянет он.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:06
Челси с победой! После матча футболисты Челси так радовались. Вот что значит попасть в ЛЧ.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:02
Сдулись лесники к концу сезона. Хотя им в лч и делать нечего
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