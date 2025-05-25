«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Фулхэм» и занял 3-е место

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вчера, 19:58

«Фулхэм» проиграл «Манчестер Сити» в матче 38-го тура АПЛ (0:2).

На 21-й минуте Илкай Гюндоган открыл счёт в матче. На 72-й минуте Эрлинг Холанд удвоил преимущество «горожан», реализовав пенальти.

«Фулхэм» финишировал на 11-м месте в чемпионате Англии с 54 очками. «Манчестер Сити» занял 3-е место, набрав 71 очко.