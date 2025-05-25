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«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Фулхэм» и занял 3-е место

вчера, 19:58
ФулхэмЛоготип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Фулхэм» проиграл «Манчестер Сити» в матче 38-го тура АПЛ (0:2).

На 21-й минуте Илкай Гюндоган открыл счёт в матче. На 72-й минуте Эрлинг Холанд удвоил преимущество «горожан», реализовав пенальти.

«Фулхэм» финишировал на 11-м месте в чемпионате Англии с 54 очками. «Манчестер Сити» занял 3-е место, набрав 71 очко.

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Все комментарии
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 23:58
    happy 50
    happy 50
    вчера в 23:54
    Вот это провал. Третье место. 39 трофеев. Много топ учеников. Артета 2 место , а Мареска-4 место. Его ученики в АПЛ. Холланд перестал быть актуальным для горожан. Без него МС сильнее. Ливерпуль как чемпион слабее чемпиона МС с Пепом в лучшие сезоны. Думаю,Пеп вернет себе привычное первое место в следующем сезоне. Чемпионат АПЛ бывал и по сильнее,когда Ливерпуль с 97 очками занимал второе место.
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean
    вчера в 23:53
      Capral
      Capral
      вчера в 23:49, ред.
      Значит так, последний раз тебе отвечаю. Итак, без везения нет побед. Можно вспомнить прошлогодний финал ЛЧ, где в 1-м тайме Реалу дико везло и тп. Не обошлось без везения и в матчах Интера с Барсой. Невозможно отрицать все голевые моменты Барселоны в обоих матчах с Интером. Они были и не мало. Но сыграла бездарная и авантюристическая схема Флика, о которой я неоднократно говорил и подчеркивал. Да, Барса играет ярче Интера, особенно в атаке, но в классический футбол Флик играть не умеет, на этом и попался... Те же грабли у него были и в сборной -откуда его вышвырнули.
      На этом всё, общение заканчиваю, и отвечу еще раз словами В.В.Лобановского:"Я уже давно всё доказал"!
      Если не согласен- твои проблемы...
      Jean_Valjean
      Jean_Valjean
      вчера в 23:37
      Ты отрицал не везение Барсы в матче с Интером, когда о нём говорили её болельщики.
      А вообще всем тогда уж везёт, сколько раз везло Реалу в ЛЧ, во всех турнирах когда они выиграли. Этого тоже нельзя отрицать.
      Capral
      Capral
      вчера в 23:32
      У меня всё вяжется, как бы ты этого не хотел. А то, что в определенном смысле итальянцам повезло, то это факт, глупо отрицать все возможности, которые имела Барса для взятия ворот. Да, Интер вскрыл все проблемы соперника и использовал их, но и везение нельзя отрицать.
      Jean_Valjean
      Jean_Valjean
      вчера в 22:31, ред.
      О реальном кризисе итальянского футбола можно бы было говорить, если бы вообще за 14 лет не было финалов ЛЧ. А так два финала Юве, два финала Интера. Проиграли мешкам у которых денег больше и состав лучше.
      Jean_Valjean
      Jean_Valjean
      вчера в 22:28
      Нет такой аксиомы, это ты её придумал.
      Что ты не писал это болельщикам Барсы, что Интер чисто на везении прошел. Там ты другое писал, что итальянцы заслуженно прошли дальше, воспользовавшись всеми проблемами каталонцев. Тогда какой может быт проход на везении??? Что-то опять у тебя не вяжется.
      Capral
      Capral
      вчера в 22:21
      Он обычный, потому что весь итальянский футбол обычный последние 14лет. Потому что, если итальянские клубы, один раз в 14 лет выигрывают в еврокубках- надо считать, что итальянский футбол в глубоком упадке- это АКСИОМА.
      Интер, который обязан был в этом сезоне выиграть чемпионство, его не выиграл. Интер, который с огромным трудом прошел Баварию, с её страшными потерями, и которому во многом повезло с Барселоной, не может считаться супер клубом.
      Конечно, в финале, я буду однозначно болеть за Интер, и не только из-за неприязни к спесивому грузину, но и потому, что давно симпатизирую Индзаги, и после Барсы- команда имеет полное моральное право выиграть ЛЧ... Но как будет- большой вопрос.
      Да, в финале с МС Интер сражался более, чем достойно, но проиграл, и кому теперь нужны эти воспоминания...
      Agamaga005
      Agamaga005
      вчера в 22:01
      Гвардиола высоко поднял планку, что и третье место считается провалом. Но через такое любой топ тренер проходит. Посмотрим, что покажет следующий сезон.
      А пока пусть довольствуется бронзой!
      Jean_Valjean
      Jean_Valjean
      вчера в 21:56, ред.
      Два раза в финал за три года благодаря везению не выходят. Это результат тяжелой работы, поставленной игры. Интер выкинул Барсу своими главными орудиями. А не шальным голом с 40 метров.
      И почему болелам Барсы ты не писал про везение Интера? Будь последователен в своих выводах.
      Jean_Valjean
      Jean_Valjean
      вчера в 21:52
      Что значит обычный итальянский клуб? Это клуб который за последние 3 сезона во второй раз играет в финале ЛЧ. И играл не хуже МС два года назад, когда у подопечных Пепа коленки тряслись на поле.
      h_a_k_k_e_r
      h_a_k_k_e_r
      вчера в 21:43
      Что бы кто не говорил, но Пеп выигрывает за счет мощного центра, а потом уже обороны и нападения. Это сезон провален именно из-за отсутствия центра в лице Родри. Но Гвард все-таки вытащил безнадегу - тут аплодирую.
      Посмотрим, что будет в следующем сезоне. Однозначно уверен, что МС будет проводить трансферы. КДБ желаю удачи! Очень крутой парень.
      Есть еще одна мысль, в которую мало кто поверит: а не спецом ли горожане слили все? Ведь только они стали гегемонами, так сразу начали обвинять их во всем. Не знаю, все это только догадки, но 3 место после всего происшедшего - отличный результат для МС.
      Jean_Valjean
      Jean_Valjean
      вчера в 21:39
      А ты попробуй опровергни, что Реал не сборная Мира. Захаряна я не гнал в Европу. Я за то, что бы все российские игроки уезжали в топ-5 чемпионатов. Не получится у одного, мне плевать, не получится у другого - плевать. Но кто-то заиграет. Тысячи сербов, хорватов, чехов и т.д. и т.п. уезжают в топ чемпионаты в юношеском возрасте. Я за то что бы и наши игроки также массово ехали туда.
      Jean_Valjean
      Jean_Valjean
      вчера в 21:36
      Ну чтож, теперь и посмотрим на истинную силу Барселоны в финале. Соперник очень сильный, сбалансированный, мобильный. Финал и ответит на многие вопросы...
      Ну а пока- ПСЖ с победой!!!

      Вот твои слова. В них даже Интер вообще никак не рассматривается. По твоим словам Барса в финале.
      Capral
      Capral
      вчера в 21:34, ред.
      Интер, на сегодня- самый обычный итальянский клуб, который, во многом, благодаря определенному везению прошел в финал, потому что по большому счету, Барса имела предостаточно моментов ,чтобы перевернуть игру.
      Ну так как- нетоповый Дида, он же Реал сб.мира-50-x, Захарян -срочно в Европу и Угальде, который расцвёл???
      Jean_Valjean
      Jean_Valjean
      вчера в 21:29
      Capral
      ответ Bad Listener (раскрыть)
      27.04.2025, 09:53
      Запросто вряд ли. Но проблемные места у Барсы конечно имеются и их много... Другое дело, что Интер не тот, который может и должен вскрывать эти проблемные места.

      Да да, Интер не тот.
      Capral
      Capral
      вчера в 21:25
      Да, было стремно, после игр Интера с обескровленной Баварией, которые Интер с огромным трудом выиграл. Естественно, Барселона ,которая за игру забивала по 4 гола выглядела более внушительно, что в принципе и сказалось во 2м тайме, когда испанцы создавали один острейший момент за другим и только чудо позволило Интеру отыграться в добавленные минуты...
      Но, я единственный, который за полчаса до игры предсказал как будет играть Интер и не ошибся!!! И конечно, учитывая то, что нынешний ПСЖ на сегодня выглядит мощнее Интера, хотелось увидеть истинный уровень Барсы в финале с французами.
      Так в чем я неправ???
      Jean_Valjean
      Jean_Valjean
      вчера в 21:19
      А я тебе всегда по факту говорил, а не мнение немецкой прессы.
      Jean_Valjean
      Jean_Valjean
      вчера в 21:19
        Jean_Valjean
        Jean_Valjean
        вчера в 21:18
        Это я доказывал здесь фанатам Барсы, что Интер может выкинуть каталонцев из ЛЧ. В то время как ты писал, что дажё стрёмно становится как этот Интер, проигрывающий всем в Италии, будет играть против Барселоны. А ещё до первого матча Барса - Интер, после игры Арс - ПСЖ, заявил, что вот в финале и будет проверка каталонского клуба. Ты даже не рассматривал Интер как финалиста.
        Capral
        Capral
        вчера в 21:11
        Как бы ты сейчас не пытался меня оболгать, но я первый сказал, что Барса- лакомое блюдо для футбола Индзаги, и все примитивные ловушки Флика- Интер использует в своих интересах. Так и вышло. Да, Барса играла острее, свежее, интереснее, чем Интер. Но отсутствие грамотных построение у Флика, и его авантюрная игра- закончились провалом. Так в чем я неправ?!
        Capral
        Capral
        вчера в 21:01
        Да, безыдейный тренер, потому что и в Барсе и в Баварии, лепил похожие команды, за что и получал критику. Да, безыдейный ,потому что за три года в Баварии не выиграл -ни одной ЛЧ!!! Так в чем я неправ?!
        Может напомнить тебе все твои ЛЯПЫ?!
        Jean_Valjean
        Jean_Valjean
        вчера в 20:42
        А с чего Пепу надо было увольняться??? У него первый провальный сезон. Клопп и половины не взял того, что выиграл испанец с Сити. В прошлом сзоне позорный вылет от Аталанты. Клопп явно не добрал трофеев с Ливерпулем, в то время как лысый насобирал вагон и маленькую тележку. И с чего увольняться после одного провального сезона???
        Jean_Valjean
        Jean_Valjean
        вчера в 20:37
        Да точно так же как и для Барсы проверка будет только в финале ЛЧ против ПСЖ. Не веря, что у Интеры шансы есть. А потом можно говорить, я верил, я ждал.
        Capral
        Capral
        вчера в 20:34
        Я писал, что по примеру Клоппа, не все тренеры способны на такой решительный шаг, и видимо, у Гварда, не хватит мужества повторить его поступок. Но, я никогда не призывал Гварда уволиться. Не приписывай мне- призывы Аlex67!!!
        Jean_Valjean
        Jean_Valjean
        вчера в 20:32
        Capral
        ответ Bobon (комментарий удален)
        12.02.2025, 01:48
        Я только вчера писал, что Гвард- безыдейный тренер. Везде повторялся- в Баварии лепил вторую Барселону, в Сити работает без новизны, все его ходы давно изучены. Он сейчас очень напоминает Клоппа. Но у Клоппа хватило мужества уйти, а вот у Пепки- с этим проблемы.


        У меня полный диссонанс.
        Scorp689
        Scorp689
        вчера в 20:29
        Горожане всё таки попали в тройку... Молодцы...
        Владимир Павлюшкин
        Владимир Павлюшкин
        вчера в 20:15
        Великий!
        1.развод
        2.смена трендов в футболе в антипеповскую сторону
        3.травмы и плохая форма игроков
        4.возможность вылета в чемпионшип по фейр плей
        5.уход спортдира
        Были все отмазы, чтоб перестать работать. Но пеп все же вырулил на третье место! В самой дорогой лиге мира. Гений!
        протон
        протон
        вчера в 20:09
        Сити все-таки молодцы. Несмотря на большие проблемы по ходу сезона, смогли занять третье место и будут в Лиге Чемпионов.
        Гость
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