«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Фулхэм» и занял 3-е место

«Фулхэм» проиграл «Манчестер Сити» в матче 38-го тура АПЛ (0:2).
На 21-й минуте Илкай Гюндоган открыл счёт в матче. На 72-й минуте Эрлинг Холанд удвоил преимущество «горожан», реализовав пенальти.
«Фулхэм» финишировал на 11-м месте в чемпионате Англии с 54 очками. «Манчестер Сити» занял 3-е место, набрав 71 очко.
1.развод
2.смена трендов в футболе в антипеповскую сторону
3.травмы и плохая форма игроков
4.возможность вылета в чемпионшип по фейр плей
5.уход спортдира
Были все отмазы, чтоб перестать работать. Но пеп все же вырулил на третье место! В самой дорогой лиге мира. Гений!
1.развод
2.смена трендов в футболе в антипеповскую сторону
3.травмы и плохая форма игроков
4.возможность вылета в чемпионшип по фейр плей
5.уход спортдира
Были все отмазы, чтоб перестать работать. Но пеп все же вырулил на третье место! В самой дорогой лиге мира. Гений!
Посмотрим, что будет в следующем сезоне. Однозначно уверен, что МС будет проводить трансферы. КДБ желаю удачи! Очень крутой парень.
Есть еще одна мысль, в которую мало кто поверит: а не спецом ли горожане слили все? Ведь только они стали гегемонами, так сразу начали обвинять их во всем. Не знаю, все это только догадки, но 3 место после всего происшедшего - отличный результат для МС.
Посмотрим, что будет в следующем сезоне. Однозначно уверен, что МС будет проводить трансферы. КДБ желаю удачи! Очень крутой парень.
Есть еще одна мысль, в которую мало кто поверит: а не спецом ли горожане слили все? Ведь только они стали гегемонами, так сразу начали обвинять их во всем. Не знаю, все это только догадки, но 3 место после всего происшедшего - отличный результат для МС.