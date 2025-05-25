Две трагедии и шесть праздников. В Англии определились участники Лиги чемпионов

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вчера, 21:30

Разыграли последние путевки от АПЛ .

«Астон Вилла» и «Ноттингем Форест» перегорели

Команды Эмери и Эшпириту Санту показали в последнем туре плохой футбол. «Лесникам» не повезло с соперником. «Челси» в последних десяти матчах АПЛ до встречи с конкурентом уступил только дважды. Команда Марески была готова набрать три очка против «Ноттингем Форест» и оставить греческого миллиардера Маринакиса с носом. Владелец открытия первой части сезона пережил немало поражений в решающий момент. «Ноттингем Форест» не хватило опыта в борьбе за путевку в ЛЧ .

Эшпириту Санту вывел «лесников» в Лигу конференций, но это трагедия после прекрасного перевоплощения. Аутсайдер был законным претендентом на путевку в Лигу чемпионов, особенно когда стало понятно, что пятая строчка тоже подходит. «Ноттингем Форест» пропустил после удара защитника Колуилла по пустым воротам – повезло с неудачной игрой головой соперника и прострелом вингера Нету. А вот Крис Вуд сегодня промахивался, как и другие футболисты хозяев поля в Ноттингеме.

Жаль симпатичную команду, но в АПЛ правила джунглей. «Астон Вилла» поняла это, когда МЮ завелся на «Олд Траффорд». Как пошутил комментатор поединка, клуб из Бирмингема не ждал от соперника такой игры, ведь команда Аморима давно не выступает здорово. Но после поражения в Бильбао в финале Лиги Европы от «Тоттенхэма» тренер и футболисты решили не позориться. «Астон Вилла» сыграла ещё хуже, чем «Ноттингем Форест», а ещё Эмери подставил один из давних героев.

Скорее всего, аргентинский голкипер Эмилиано Мартинес покинет «Астон Виллу». И сегодня двукратный обладатель приза имени Льва Яшина лучшему голкиперу года подвел «Астон Виллу» после ошибки напарника Кэша. Голкипер сбил игрока МЮ за пределами штрафной площади и вратаря удалили. Впрочем, «Астон Вилла» сегодня могла пропустить намного больше даже в равных составах. Плохой поединок для гостей, голы Диалло и Эриксен принесли МЮ уверенную и бесполезную победу.

«Ньюкасл» очень часто проигрывал, но вышел в ЛЧ

У тренера Хау три поражения в шести последних турах. «Сороки» уступили дома «Эвертону», для которого сезона давно окончен. Обладатели Кубка Лиги – победили в финале «Ливерпуль», собрали серию побед, а потом проигрывали «Астон Вилле» и «Арсеналу». Но даже с такими скромными результатами «сороки» выползли в Лигу чемпионов. «Астон Вилла» после поражения вылетает, хотя играла в четвертьфинале турнира, а «Ньюкасл» финиширует на пятой строчке чуть выше «лесников».

Летом состав Хау может потерять важных футболистов, ведь Гимараэс, Тонали и Исак точно считают, что переросли команду. Англичане Гордон и Холл тоже будут в списках скаутов богатых клубов. И пока «Ньюкасл» начнет разборки на трансферном рынке, «Челси» и «Манчестер Сити» будут праздновать успехи тренеров, которые недавно работали вместе. Мареска набирался опыта в штабе Гвардиолы, стал вторым учеником Хосепа, который в этом сезоне сумел пробиться в Лигу чемпионов.

Важно напомнить, что «Челси» год назад был шестым в чемпионате Англии. Отстали на пять пунктов от четвертой в таблице «Астон Виллы». Также пропустили вперед «Тоттенхэм», благодаря чему «шпоры» в итоге выиграли Лигу Европы. Теперь Мареска вернул «Челси» в ЛЧ . Также можно отдать должное свежей работе Гвардиолы. Хотя «Манчестер Сити» полноценно не вернулся, а впереди сложное и интересное лето с перестройкой, Хосеп третий в таблице в своем худшем тренерском сезоне.

Вот только год назад «горожане» набрали 91 пункт и стали чемпионами. Теперь выжали лишь 71 очко, причем многие баллы заработали в последних десяти матчах, когда ни разу не проиграли. Были ничьи, но чаще всего подопечные радовали Гвардиолу. Видим, насколько важна форма тренеров. У «Ньюкасла» особый случай – тренер Хау лечился от пневмонии, но Гвардиола и Мареска сумели вытащить счастливые билеты сезона. Кроме «Челси», Лондон в ЛЧ представят древние недруги.

У «Тоттенхэма» сезон успешнее, чем у «Арсенала»

За победы над «Реалом» трофеи не дают, если это не успех в финале Лиги чемпионов. «Арсенал» прошел клуб из Мадрида в плей-офф, но вылетел от ПСЖ . Артета рассказывал, что его команда была лучше, чем парижане, но это лишь слова, счет на табло. Чемпион «Ливерпуль» в АПЛ сыграл рационально, а против команды Луиса Энрике расклеился – тоже не сыграет в финале Лиги чемпионов. Зато Слот с первой попытки выиграл АПЛ , поэтому Клопп вернулся на «Энфилд Роуд», чтобы уйти в загул с фанатами.

«Арсенал» пришел в АПЛ вторым, но команда Артеты отстает от «Ливерпуля» на десять пунктов. Испортили чемпионскую гонку серией невнятных поединков. В последнем туре «канониры» дожали главного аутсайдера сезона «Саутгемптон», победный мяч на счету Эдегора. А вот «Тоттенхэм» не изменила даже победа в Лиге Европы, которая подарила путевку в Лигу чемпионов. Подопечные Постекоглу после празднования влетели 1:4 «Брайтону». Повели в счете, но без лидера Ромеро допускали ошибки.

Хотя между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» пятнадцать других клубов в таблице АПЛ , у Постекоглу сезон лучше за счет еврокубковой победы. Тяжело забыть, что Лигу Европы покорила 17-я команда АПЛ , но это ведь «шпоры». Именно по такому пути они должны были добраться до первой за 41 год международной победы и первого за 17 лет трофея. «Арсенал» остался без кубков. «Ливерпуль» победил в АПЛ , «Ньюкасл» взял Кубок Лиги, а «Кристал Пэлас» сенсационно выиграл Кубок Англии у Гвардиолы.