«Торино» – «Рома»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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вчера, 20:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Торино» – «Рома», который состоится 25 мая 2025 года

«Торино»

Туринский клуб продолжает доигрывать сезон без особой мотивации, что отражается на результатах. «Торино» идет на 11 месте с 44 баллами и выше уже не поднимется, но может потерять пару позиций. Хозяевам предстоит сыграть с мотивированной «Ромой», которая хочет попасть в топ-4 и будет играть с большим напором на соперника, поэтому встреча точно не будет «рядовой» или скучной.

18 мая «Торино» проиграл на выезде «Лечче» (0:1), а 11 мая на своем поле уступил «Интеру» (0:2).

«Рома»

Римский клуб во второй половине сезона сделал очень многое, чтобы попасть в Лигу чемпионов, но сейчас не все зависит от «Ромы». Команде из столицы Италии нужно побеждать в своей игре и надеяться на потерю очков «Ювентусом» в игре с «Венецией», у который также есть свои задачи на этот матч. Гости начнут со своего поединка, а там параллельно будет приходить информация о другой важной для них игре.

18 мая «Рома» обыграла на своем поле «Милан», но 12 мая команда на выезде уступила «Аталанте» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торино» — 5.8

Ничья – 4.5

Победит «Рома» – 1.55

Тотал больше 2.5 мячей – 1.68

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.2

Статистика

«Торино» выиграл два из десяти последних поединков в чемпионате Италии

«Рома» выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Торино» не может выиграть у «Ромы» уже семь матчей подряд

Прогноз

Поставить на победу «Ромы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. «Рома» максимально настроена побеждать и в данной ситуации предполагаем, что у гостей получится это сделать.