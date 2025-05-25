В «Астон Вилле» недовольны судейством в матче с МЮ

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вчера, 23:05

«Астон Вилла» планирует подать жалобу в Английскую Премьер-Лигу после того, как поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в последнем матче сезона лишило команду места в Лиге чемпионов.

Бирмингемский клуб считает, что на такой важный матч был назначен недостаточно опытный судья. Решение подать жалобу возникло после спорного момента во втором тайме, когда был отменён гол полузащитника . Роджерс выбил мяч у вратаря «Манчестер Юнайтед» и забил в пустые ворота, однако судья уже зафиксировал фол на голкипере. Вскоре «красные дьволы» открыли счёт, после чего был назначен пенальти против «Астон Виллы».