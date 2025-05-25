Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

В «Астон Вилле» недовольны судейством в матче с МЮ

вчера, 23:05
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 0Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

«Астон Вилла» планирует подать жалобу в Английскую Премьер-Лигу после того, как поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в последнем матче сезона лишило команду места в Лиге чемпионов.

Бирмингемский клуб считает, что на такой важный матч был назначен недостаточно опытный судья. Решение подать жалобу возникло после спорного момента во втором тайме, когда был отменён гол полузащитника Моргана Роджерса. Роджерс выбил мяч у вратаря «Манчестер Юнайтед» Алтая Байиндира и забил в пустые ворота, однако судья Томас Брэмалл уже зафиксировал фол на голкипере. Вскоре «красные дьволы» открыли счёт, после чего был назначен пенальти против «Астон Виллы».

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноЭСК поддержала решение Левникова в кубковом матче «Спартак» — «Ростов»
24 мая Видео
В РФС опубликовали судейский видеоразбор эпизодов матчей 29-го тура РПЛ
24 мая Видео
ОфициальноСтали известны арбитры, которые рассудят матчи последнего тура РПЛ
23 мая
«Оренбург» обратился в ЭСК по неназначенному пенальти в ворота «Краснодара»
21 мая
«Крылья Советов» обратились в ЭСК относительно удаления Бейла
21 мая
Аршавин: «Судьям проще принять решение против „Зенита“, чем в его пользу»
21 мая
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:46
Обидное поражение для АВ - эмоции зашкаливают...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 