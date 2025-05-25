В «Астон Вилле» недовольны судейством в матче с МЮ

«Астон Вилла» планирует подать жалобу в Английскую Премьер-Лигу после того, как поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в последнем матче сезона лишило команду места в Лиге чемпионов.
Бирмингемский клуб считает, что на такой важный матч был назначен недостаточно опытный судья. Решение подать жалобу возникло после спорного момента во втором тайме, когда был отменён гол полузащитника Моргана Роджерса. Роджерс выбил мяч у вратаря «Манчестер Юнайтед» Алтая Байиндира и забил в пустые ворота, однако судья Томас Брэмалл уже зафиксировал фол на голкипере. Вскоре «красные дьволы» открыли счёт, после чего был назначен пенальти против «Астон Виллы».