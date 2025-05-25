Титул у «Ливерпуля», «Челси» сыграет в Лиге чемпионов. Итоги сезона в АПЛ

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вчера, 20:33

Завершился сезон 2024/25 в АПЛ .

Чемпионом стал «Ливерпуль», набравший 84 очка. «Арсенал» занял 2-е место (74 балла), «Манчестер Сити» — 3-е (71 балл). Четвёртое место занял «Челси» (69 очков). Топ-5 замкнул «Ньюкасл» (66 очков). Все эти клубы выступят в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Астон Вилла» завершила сезон на 6-й позиции (66 очков) и вышла в Лигу Европы. «Ноттингем Форест» стал 7-м (65 очков) и обеспечил себе участие в Лиге конференций. Также в Лиге чемпионов выступит «Тоттенхэм», занявший 17-е место (38 очков), благодаря победе в Лиге Европы. А «Кристал Пэлас», расположившийся на 12-й позиции (53 очка), обеспечил себе участие в Лиге Европы после победы в Кубке Англии.

Вылетели в Чемпионшип «Лестер», «Ипсвич» и «Саутгемптон» (25, 22 и 12 очков соответственно).