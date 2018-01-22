Петкович: «Думаю, лучшее у меня еще впереди»

Защитник «Спартака» Марко Петкович уверен, что у него еще будет свой шанс в стане «красно-белых».

«Я понимаю журналистов и болельщиков, которые хотят, чтобы все было хорошо, чтобы никто не допускал ошибок, но это невозможно. С точки зрения психологии я не испытываю проблем. Конечно, как и ко всем, иногда ко мне в голову закрадываются нехорошие мысли, я тоже расстраиваюсь, но это только дает мне стимул больше работать и становиться лучше. Думаю, что все лучшее у меня еще впереди.

Конечно, тренер разбирает мои ошибки, но не только мои, но и всей команды, это очень важно. Нужно сделать так, чтобы ошибки, которые мы допускаем, не повторялись. Никому неприятно ошибаться, но, думаю, что настанет новый день и появится возможность все исправить. Предпочитаю мыслить позитивно и не зацикливаться на неудачах».

Петкович перешел в «Спартак» перед началом текущего сезона из сербской «Црвены Звезды», подписав с «красно-белыми» контракт на два года с возможностью продления еще на один. Серб провел 8 матчей в составе москвичей, а его игра нередко вызывала нарекания у болельщиков.