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Петкович: «Думаю, лучшее у меня еще впереди»

сегодня, 08:24

Защитник «Спартака» Марко Петкович уверен, что у него еще будет свой шанс в стане «красно-белых».

«Я понимаю журналистов и болельщиков, которые хотят, чтобы все было хорошо, чтобы никто не допускал ошибок, но это невозможно. С точки зрения психологии я не испытываю проблем. Конечно, как и ко всем, иногда ко мне в голову закрадываются нехорошие мысли, я тоже расстраиваюсь, но это только дает мне стимул больше работать и становиться лучше. Думаю, что все лучшее у меня еще впереди.

Конечно, тренер разбирает мои ошибки, но не только мои, но и всей команды, это очень важно. Нужно сделать так, чтобы ошибки, которые мы допускаем, не повторялись. Никому неприятно ошибаться, но, думаю, что настанет новый день и появится возможность все исправить. Предпочитаю мыслить позитивно и не зацикливаться на неудачах».

Петкович перешел в «Спартак» перед началом текущего сезона из сербской «Црвены Звезды», подписав с «красно-белыми» контракт на два года с возможностью продления еще на один. Серб провел 8 матчей в составе москвичей, а его игра нередко вызывала нарекания у болельщиков.

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Все комментарии
mat73
mat73
сегодня в 08:59
Всё будет хорошо, я читал сценарий!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:47
Да сколько можно то ???
Кончится этот самотроллинг когда нибудь...???
Не проще ли запретить временно в клубе Твиттер и давать интервью....
"Шоколадки"..."Пупсики"....у Петковича что то "впереди" образовалось.....победа в 3-х турнирах....Зе Луиш за 20 млн фунтов)))).....хорош уже....
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:44
Спартак-2 может усилить.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 08:33
Тут и шутить даже не хочется. А Спартаку только хочется пожелать побольше таких игроков.И не надо зацикливаться на неудачах, ты же в Спартаке, пора привыкнуть уже.
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